Новое предприятие расположено на площадке «Толстопальцево» ОЭЗ «Технополис Москва» в районе Внуково между Боровским шоссе и Привольной улицей. Проект реализовала ГК «МонАрх» при поддержке города.

Завод выполняет полный цикл производства модулей: от сборки каркас до выполнения отделки, включающей обустройство фасадов, окон и внутренней инженерии.

Первая очередь предприятия была введена в эксплуатацию чуть более двух лет назад. Сейчас завершили строительство объектов второй и третьей очереди.

В октябре 2025 года завершено строительство объектов второй и третьей очереди:

— основного завода с сопутствующей инфраструктурой (административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, трансформаторные подстанции и другие объекты) площадью около 130 тысяч квадратных метров — в результате производственные мощности комбината увеличены до 450 тысяч квадратных метров модулей в год;

— завода оконных и фасадных конструкций площадью свыше шести тысяч квадратных метров, где планируется выпускать до 270 тысяч квадратных метров стеклопакетов, 240 тысяч квадратных метров металлокассет и 85 тысяч квадратных метров светопрозрачных архитектурных систем в год.

На заводе уже произвели свыше 200 тыс. кв. м модулей. Они широко применяются в строительстве жилых комплексов по Программе реновации, школ, детских садов и других объектов.

Благодаря таким конструкциям сроки возведения школ и детских садов сократились в 2,2 раза по сравнению с монолитным строительством, жилых домов — в 1,3 раза.

Производство максимально роботизировано. После выхода предприятия на проектную мощность конвейерные линии смогут выпускать готовые модули каждые 48 минут.

Сейчас в штате около 1,3 тысячи сотрудников. При выходе на проектную мощность их численность достигнет 2,5 тысяч.

