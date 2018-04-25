Бизнес-версия SSJ100 представлена на авиавыставке в Турции

Самолёт Сухой Суперджет 100 представлен на международной выставке Eurasia Airshow 2018, которая проходит с 25 по 29 апреля в турецкой Анталье, сообщает пресс-служба АО «Гражданские самолёты Сухого». На статической экспозиции авиашоу посетители выставки смогут увидеть бизнес-версию самолёта SSJ100.

Интерьер салона рассчитан на размещение до 19 пассажиров, при этом он разделён на несколько зон. Первый и второй салоны предназначены для проведения деловых встреч. Они оборудованы комфортабельной мебелью, современной мультимедийной системой, рабочими столами и поворотно-откатными креслами.

Сервисная зона включает места для двух бортпроводников, буфетно-кухонный модуль, оснащённый современным оборудованием, туалетную комнату для экипажа и сопровождающих лиц.

Superjet 100 в бизнес-версии принадлежит к категории самолётов, которая характеризуется наличием большого пассажирского салона. При этом стоимость владения самолётом SSJ100 в такой конфигурации является конкурентоспособной.

Superjet 100 (SSJ100) — самолёт нового поколения, разработанный и произведённый компанией АО «ГСС» при участии Leonardo-Finmeccanica Company. Создан с применением новейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и авионики, обеспечивающих эффективность эксплуатации и комфорт пассажиров.

SSJ100 рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Самолёт был впервые представлен публике в сентябре 2007 года. Дальность полётов базовой версии SSJ100 2,960 км и 4,320 км для версии увеличенной дальности. Первый полёт SSJ100 состоялся в мае 2008 года, а первый самолёт был доставлен покупателю весной 2011 г. Самолёт имеет сертификаты EASA и МАК.