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Авиация

Терминал «B» и межтерминальный переход введены в эксплуатацию в аэропорту Шереметьево

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АО «ТПС Недвижимость», технический заказчик строительства инфраструктурных проектов АО «Международный аэропорт Шереметьево», сообщает о завершении реализации двух ключевых из них — терминала В общей площадью 110 525 кв. м и межтерминального перехода с пассажирским и багажным тоннелями длинной 1936 м каждый под действующими взлетно-посадочными полосами.

Объекты успешно введены в эксплуатацию и переданы заказчику в плановые сроки. В этой связи, АО «ТПС Недвижимость» закрыло сделку по выходу из уставного капитала ООО «Энерго-Строй», являющегося генеральным подрядчиком данных объектов.

Напомним, что в начале 2016 года ООО «Энерго-Строй» было выбрано генеральным подрядчиком строительства терминала B и межтерминального перехода АО «Международный аэропорт Шереметьево». С целью осуществления контроля за целевым расходованием средств генподрядчиком АО «ТПС Недвижимость» по сделке «репо» были приобретены 50% долей «Энерго-Строя» на период строительства указанных объектов, с обязательством обратной продажи по цене покупки.

«ТПС Недвижимость» — динамично и быстроразвивающаяся группа компаний, работающая на рынке инвестиций, девелопмента и управления торговой недвижимостью и инфраструктурными проектами.

http://www.svo.aero/news/2018/4738/

Москва, Шереметьево, аэропорты России
  • Нет аватара Zzepp
    26.04.1811:29:45

    Они прямо совсем введены?

    В смысле, туда уже самолёты причаливают и живые люди ходят?   

    #1030076
  • Михаил Иванов Михаил Иванов
    26.04.1813:53:18

    Что же, весьма быстро восстанавливают кластер. Теперь еще С надо восстановить и тогда 65 млн пассажиров станут реальностью через 5 лет

    #1030136
  • Нет аватара termometrix
    26.04.1816:14:03

    Не особенно масштабные фотки нашел

    •  © image.ibb.co

    •  © ss.sport-express.ru

    •  © ss.sport-express.ru

    •  © ss.sport-express.ru

    •  © ss.sport-express.ru

    #1030184
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    26.04.1817:00:49

    пипл-мувер особенно интересно, ввели уже?

    #1030205
  • Нет аватара Paravoz57
    26.04.1818:30:24

    Самая фишка это мини метро под взлётной, как в Сеуле

    #1030253
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