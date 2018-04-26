Терминал «B» и межтерминальный переход введены в эксплуатацию в аэропорту Шереметьево

АО «ТПС Недвижимость», технический заказчик строительства инфраструктурных проектов АО «Международный аэропорт Шереметьево», сообщает о завершении реализации двух ключевых из них — терминала В общей площадью 110 525 кв. м и межтерминального перехода с пассажирским и багажным тоннелями длинной 1936 м каждый под действующими взлетно-посадочными полосами.

Объекты успешно введены в эксплуатацию и переданы заказчику в плановые сроки. В этой связи, АО «ТПС Недвижимость» закрыло сделку по выходу из уставного капитала ООО «Энерго-Строй», являющегося генеральным подрядчиком данных объектов.

Напомним, что в начале 2016 года ООО «Энерго-Строй» было выбрано генеральным подрядчиком строительства терминала B и межтерминального перехода АО «Международный аэропорт Шереметьево». С целью осуществления контроля за целевым расходованием средств генподрядчиком АО «ТПС Недвижимость» по сделке «репо» были приобретены 50% долей «Энерго-Строя» на период строительства указанных объектов, с обязательством обратной продажи по цене покупки.

«ТПС Недвижимость» — динамично и быстроразвивающаяся группа компаний, работающая на рынке инвестиций, девелопмента и управления торговой недвижимостью и инфраструктурными проектами.