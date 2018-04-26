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Фотофакты

Хмеймим

Хороший фоторепортаж от Ecoross1.

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  •  © i.imgur.com

Собственно база — габионы (защита такая, внутри — гравий).

  •  © i.imgur.com
При посадке и выходе первая мысль — «сколько ж тут самолетов!» Особенно выделяются Илы. Они не большие. Они гигантские. А уже с земли видно — что самолеты стоят рассредоточенно.
  •  © i.imgur.com
На глаз больше всего («много») Су-24. Потом идут Су-35С и Су-30СМ. Были Су-34. И транспортники, конечно. Итого — десятка два. Пара Ми-8. Это одномоментно. Взлет больших самолетов прикрывали боевые Ми, включая Ми-28.
  •  © i.imgur.com
Су-35 — красавец. Ракеты «воздух-воздух», понятно почему.
  •  © i.imgur.com
Пилоты Су-24 — спасибо! Долго отвечали на камеры, давали фотографироваться, в общем, делали для нас все. Из особенностей — хвалили регулируемое по высоте кресло. Приборная доска солнцем обычно не засвечивается. Тренировочные вылеты — вокруг базы горы, дальше — пустыня. Тем тренировки и интересны.
  •  © i.imgur.com

В совокупности самолеты летают круглосуточно, каждые несколько минут. Надо сказать — на базе есть все необходимое для несения службы. И даже больше. Клуб (огромный, с кинотеатром), музей, библиотека (причем с современными книжными сериями — некоторые сразу узнал), полевой храм (см. ниже), прачечная — с современными машинами и сушилками (заходили). Свежий ровный асфальт. Есть переговорная, есть специальные мобильные телефоны. В столовой среди прочего — большие экраны ТВ. Своя пекарня. Еще когда только приехали, сразу обратили внимание на то, что есть большой уголок современных тренажеров. И он весьма плотно использовался. Военторг — купленная там вода очень выручила позже. Вообще, на заметку желающим — вода и влажные салфетки вам пригодятся. Есть мороженое, кофе, чай, пряники, супы и прочее. Видели — покупают.

  •  © i.imgur.com
В общем, сразу заметна забота о человеке. Все, кого мы видели на базе, от летчиков до работников столовой — подтянутые, спокойные, уверенные в себе, очень легко общались, отвечали на вопросы и т. д. Даже по фото легко заметно.
  •  © i.imgur.com
Комната психологической разгрузки. Там есть кресла-шезлонги, подгоняемые под любые параметры и позы. По потолку идет специальная бесшумная цветомузыка. Очки виртуальной реальности — на удивление легкие, тоже свободно подгоняются. Один тип — тропические острова с легкой музыкой, второй — расслабляющий аудиогипноз.
  •  © i.imgur.com
  •  © i.imgur.com
  •  © i.imgur.com
Что очень приятно — каждый кустик на базе крайне старательно обихожен. Учитывая, что близко пустыня. А также есть фонтанчики, много тенистых мест. Повсюду скамейки. То есть отдохнуть можно буквально везде.
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  •  © i.imgur.com
  •  © i.imgur.com
  •  © i.imgur.com

Очень напоминает район 35-ой батареи под Севастополем. Или Красную поляну у Сочи.

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А вот это уже не курорт.

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Асапов там погиб
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И это — тоже.
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Сильно
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Выпечка хлеба, быстро, четко. Хлеб очень вкусный, горячий.
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  •  © i.imgur.com
Столовая. Снаружи очень мирный, даже домашний вид. Внутри вентиляция, ТВ. Пюре, суп, шоколад, курица, мясные, молоко, цикорий… Редиски и других овощей много, дают постоянно.
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На базе живут в комфортабельных жилых модулях. Что там есть? Тумбочка, кровать, шкаф для одежды. Особенно важно — есть кондиционер. А еще электрический обогреватель — на случай холодов зимой.
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Репетиция парада 9 мая
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Вышеупомянутый клуб и кинотеатр
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Отец Виталий. Потрясающий человек, исключительно дружелюбный и скромный, легко позировал. Объездил по делам практически всю Сирию, вплоть до Пальмиры. Предложил «а давайте я полевую броню надену?»
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Комплекты тренажеров — каждый легко умещается в один контейнер. Выгрузили — сразу можно в дело.
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Метание ножей
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С-400. Пускали в кабину.
  •  © i.imgur.com
«Панцири». Поднимали радар, вертели (очень быстро) стволами и контейнерами ракет.
  •  © i.imgur.com
Военная полиция и БТР-80. Дали залезать внутрь, башня очень легко крутится.
  •  © i.imgur.com

https://ecoross1.livejournal.com/716218.html

Сирия, Хмеймим, ВВС
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    26.04.1812:18:12

    Нормально.

    Как наши города в Крыму. И природа такая же.

    Защита для самолетов — НИКАКАЯ! Вообще! Нужны не заборчики из мешков с гравием, а КАПОНИРЫ (такие железобетонные дугообразные укрытия) Их можно сделать модульными в России и привезти на корабле. Делаются по чертежам из металлического каркаса. Каркас красится антикоррозийной краской. Сверху кладем дугообразные железобетонные модули. Сверху гидроизоляция. Все.

    Это сложно?

    все-таки война идет…

    #1030102
    • Нет аватара lianec
      26.04.1813:44:27

      вспоминается: Каждый со стороны чувствует себя стратегом!   

      #1030132
      • Нет аватара sarvizir
        26.04.1817:37:15

        «Каждый мнит себя стратегом,/ Видя бой со стороны.» Шота Руставели в «Витязе…»

        Отредактировано: sarvizir~17:37 26.04.18
        #1030222
    • Вова-Н Вова-Н
      26.04.1817:08:12

      это не капонир, а ангар называется. А вот то, что сделали из мешков с грунтом это и есть капонир. И собственно в России абсолютное большинство военных аэродромов имеют капониры открытого типа, только не из быстровозводимых мешков, как редуты 19-го века, а метров 5-6 шириной и 3 в высоту из бетона и грунта.

      Так что сначала надо озаботиться аэродромами у себя самих, а потом уже капитально строить в Сирии.

      #1030209
      • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
        26.04.1817:21:32

        Наплевать как называется, главное чтобы защищал сверху. А он не защищает.

        Ну да, давайте 19-й, 18-й век вспомним. А-у? Мы где?

        Капониры для сухопутного боя, когда на вас душманы с автоматами прут. И только.

        Если есть ПТРК то и капониры, да и ангары бесполезны…

        #1030217
  • Нет аватара alex_uns
    26.04.1812:40:40

    Вот, порядок и дисциплина. Сирийцы смотрят и понимают — все серьезно.

    #1030107
  • Нет аватара igor-208
    26.04.1815:09:36

    Отличный рассказ и фото отчет, даже как-то чутка переместился в Хмеймим!!!

    #1030163
  • Нет аватара Филин
    26.04.1815:29:19

    Атмосферно. Спасибо.

    #1030167
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    26.04.1815:44:35

    Гравий в мешках!!! Гравий?!!

    Они охренели, это же готовая шрапнель!

    Только песок или земля, они там что, с ума посходили?!!

    #1030172
    • Александр Переберин
      26.04.1816:56:46

      Да песок там. Как-то в «Военной приемке в Сирии» показывали как это устроено и и пытывали на пробиваемость.

      #1030199
    • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
      26.04.1816:59:46

      Вы правда верите, что современные габионы делаются из простых мешков? Не говоря уже о металлической сетке снаружи.

      #1030203
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    26.04.1817:11:56

    Против ракетных ударов габионы с песком бесполезны. Вообще бесполезны.

    Вы же здесь на этом сайте публиковали информацию про ракетный удар по Хмеймиму.

    Забыли? И фото поврежденной авиатехники публиковали.

    Что, наука не в прок?

    Узнаю родную Советскую армию. Но .ть в Сирии идет война, и по вам в любой момент могут ударить чем угодно. ПТРК, ПЗРК сейчас у всех есть. Это вы понимаете или нет?

    Я понимаю, если бы вы в Турции на пляже валялись загорали. Но тут все совсем не так.

    И укрытие для персонала нужно, в случае налета.

    Просто поразительно.

    Да. Средства ПВО не обеспечивают 100% защиту. Даже если вы подготовились. Но вам никто заранее об этом сообщать не будет.

    #1030211
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