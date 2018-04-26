Хороший фоторепортаж от Ecoross1.

Собственно база — габионы (защита такая, внутри — гравий).

При посадке и выходе первая мысль — «сколько ж тут самолетов!» Особенно выделяются Илы. Они не большие. Они гигантские. А уже с земли видно — что самолеты стоят рассредоточенно.На глаз больше всего («много») Су-24. Потом идут Су-35С и Су-30СМ. Были Су-34. И транспортники, конечно. Итого — десятка два. Пара Ми-8. Это одномоментно. Взлет больших самолетов прикрывали боевые Ми, включая Ми-28.Су-35 — красавец. Ракеты «воздух-воздух», понятно почему.Пилоты Су-24 — спасибо! Долго отвечали на камеры, давали фотографироваться, в общем, делали для нас все. Из особенностей — хвалили регулируемое по высоте кресло. Приборная доска солнцем обычно не засвечивается. Тренировочные вылеты — вокруг базы горы, дальше — пустыня. Тем тренировки и интересны.

В совокупности самолеты летают круглосуточно, каждые несколько минут. Надо сказать — на базе есть все необходимое для несения службы. И даже больше. Клуб (огромный, с кинотеатром), музей, библиотека (причем с современными книжными сериями — некоторые сразу узнал), полевой храм (см. ниже), прачечная — с современными машинами и сушилками (заходили). Свежий ровный асфальт. Есть переговорная, есть специальные мобильные телефоны. В столовой среди прочего — большие экраны ТВ. Своя пекарня. Еще когда только приехали, сразу обратили внимание на то, что есть большой уголок современных тренажеров. И он весьма плотно использовался. Военторг — купленная там вода очень выручила позже. Вообще, на заметку желающим — вода и влажные салфетки вам пригодятся. Есть мороженое, кофе, чай, пряники, супы и прочее. Видели — покупают.

и т. д.

В общем, сразу заметна забота о человеке. Все, кого мы видели на базе, от летчиков до работников столовой — подтянутые, спокойные, уверенные в себе, очень легко общались, отвечали на вопросыДаже по фото легко заметно.Комната психологической разгрузки. Там есть кресла-шезлонги, подгоняемые под любые параметры и позы. По потолку идет специальная бесшумная цветомузыка. Очки виртуальной реальности — на удивление легкие, тоже свободно подгоняются. Один тип — тропические острова с легкой музыкой, второй — расслабляющий аудиогипноз.Что очень приятно — каждый кустик на базе крайне старательно обихожен. Учитывая, что близко пустыня. А также есть фонтанчики, много тенистых мест. Повсюду скамейки. То есть отдохнуть можно буквально везде.

Очень напоминает район 35-ой батареи под Севастополем. Или Красную поляну у Сочи.

А вот это уже не курорт.

Асапов там погибИ это — тоже.СильноВыпечка хлеба, быстро, четко. Хлеб очень вкусный, горячий.Столовая. Снаружи очень мирный, даже домашний вид. Внутри вентиляция, ТВ. Пюре, суп, шоколад, курица, мясные, молоко, цикорий… Редиски и других овощей много, дают постоянно.На базе живут в комфортабельных жилых модулях. Что там есть? Тумбочка, кровать, шкаф для одежды. Особенно важно — есть кондиционер. А еще электрический обогреватель — на случай холодов зимой.Репетиция парада 9 маяВышеупомянутый клуб и кинотеатрОтец Виталий. Потрясающий человек, исключительно дружелюбный и скромный, легко позировал. Объездил по делам практически всю Сирию, вплоть до Пальмиры. Предложил «а давайте я полевую броню надену?»Комплекты тренажеров — каждый легко умещается в один контейнер. Выгрузили — сразу можно в дело.Метание ножейС-400. Пускали в кабину.«Панцири». Поднимали радар, вертели (очень быстро) стволами и контейнерами ракет.Военная полиция и БТР-80. Дали залезать внутрь, башня очень легко крутится.