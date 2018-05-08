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Авиация

В аэропорту Волгограда открыт новый терминал «С-2»

  •  © volgograd.ru

8 мая в Волгограде состоялось открытие нового терминала внутренних авиалиний.

Пассажиропоток нового терминала — 720 человек в час, он способен одновременно обслуживать 3 рейса на прилет и 3 на вылет.

Обновленный аэропорт является крупнейшим транспортным узлом на юге России, который включает в себя авиационное и железнодорожное сообщение. В аэропорту построен железнодорожный перрон, протяженность ветки из города составила 1,2 км. Кроме того, с областным центром планируется открыть и автобусное сообщение.

В тестовом режиме терминал заработал в начале недели. После проведения ЧМ-2018 будет реализован третий этап реконструкции аэропорта, который подразумевает строительство телетрапов, преобразование терминала, А в вокзал для железнодорожного и автомобильного транспорта.

Общее финансирование реконструкции терминала составило 6 млрд рублей, 2 млрд из которых — инвестиции «Новапорта».

  •  © gorvesti.ru
  •  © gorvesti.ru
  •  © s15.stc.all.kpcdn.net
  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru
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Волгоградская оласть, аэропорты России
  • Human RS Human RS
    08.05.1813:47:52

    Отлично!    

    Общий вид фасада терминала:

    •  © s9.stc.all.kpcdn.net

    Обновленный аэропорт является крупнейшим транспортным узлом на юге России, который включает в себя авиационное и железнодорожное сообщение.

    Не самый большой на юге. При всем уважении, но они себя перехваливают.

    А пока очередной выпуск обзора аэропортового хозяйства. Жирным шрифтом показаны изменения и дополнения по сравнению с предыдущим выпуском обзора.

    На 2018 год намечены открытия очередных новых терминалов в аэропортах Домодедово и Шереметьево ( торжественная церемония намечена на начало июня, но фактически новый терминал уже открыт и принимает пассажиров ) в Москве, второго нового терминала в Волгограде ( открыт ), нового терминала в Симферополе (открыт) и сдачи новых/реконструкции ВПП в аэропортах Улан-Удэ, Кызыла (сдана), Самары (сдана), Нижнего Новгорода ( сдана ) и третьей ВПП в Шереметьево в Москве. Начато строительство нового терминала аэропорта Хабаровска. Начато строительство нового терминала аэропорта Улан-Удэ. Начато проектирование нового терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО). Начато строительство второй ВПП в аэропорту Севастополя (будущий гражданский аэропорт Бельбек).

    На 2019 г. намечено открытие нового аэропорта Гагарин (ранее Сабуровка) в Саратове (уже сдана ВПП, рулежные дорожки и часть иной аэродромной инфраструктуры, активно строятся все остальные объекты включая новый терминал), нового терминала аэропорта Южно-Сахалинска и сдача реконструированной и удлиненной ВПП аэропорта Хабаровска.

    Также в ближайшее время начнутся работы по строительству/проектированию новых терминалов аэропортов Петропавловска-Камчатского, Иркутска, Пензы, Краснодара, Воронежа, Гатчины (новый административный центр Ленинградской области), Грозного и города-курорта Геленджика (уже ведется, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.); и реконструкции/строительству взлетно-посадочных полос и перронов аэропортов Мурманска, Якутска, Томска, Брянска (уже ведется), Тюмени (вторая ВПП), Кызыла (вторая очередь), Южно-Сахалинска (уже ведется, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Ижевска, Норильска (уже ведется реконструкция, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Липецка (вторая очередь) и Благовещенска (вторая ВПП), Великого Устюга (модернизация аэродромного хозяйства и реконструкция ВПП с ее увеличением), реконструкция хозяйства аэропорта Хибины (Мурманская область).

    Непонятна и тревожна ситуация с аэропортом Челябинска, там должны строить новый терминал аэропорта к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 г. (как это было сделано в Уфе к саммиту тех же организаций в 2015 г.), но до сих пор не начали, а сроки уже поджимают. И вообще мало информации о том, как город готовится к этому важному событию, в Уфе например был проведен большой объем работ: и аэропорт и гостиницы и общественный транспорт новый и т. д.

    Также неясна ситуация со строительством второго терминала нового аэропорта Жуковский (Московская область), которое должны были завершить в 2018 году; и с реконструкцией региональных аэропортов Камчатского края Палана, Оссора и Никольское (там были нарекания к работе подрядчиков).

    Отредактировано: Human RS~15:00 08.05.18
    #1033795
  • Alexander V Alexander V
    08.05.1815:55:19

    Обновленный аэропорт является крупнейшим транспортным узлом на юге России

    Имеется в виду, одним из крупнейших. На юге транзитные города, это Ростов и Волгоград.

    #1033848
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