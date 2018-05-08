В аэропорту Волгограда открыт новый терминал «С-2»

8 мая в Волгограде состоялось открытие нового терминала внутренних авиалиний.

Пассажиропоток нового терминала — 720 человек в час, он способен одновременно обслуживать 3 рейса на прилет и 3 на вылет.

Обновленный аэропорт является крупнейшим транспортным узлом на юге России, который включает в себя авиационное и железнодорожное сообщение. В аэропорту построен железнодорожный перрон, протяженность ветки из города составила 1,2 км. Кроме того, с областным центром планируется открыть и автобусное сообщение.

В тестовом режиме терминал заработал в начале недели. После проведения ЧМ-2018 будет реализован третий этап реконструкции аэропорта, который подразумевает строительство телетрапов, преобразование терминала, А в вокзал для железнодорожного и автомобильного транспорта.

Общее финансирование реконструкции терминала составило 6 млрд рублей, 2 млрд из которых — инвестиции «Новапорта».