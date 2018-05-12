В Калининграде открыта футбольная арена, построенная к ЧМ 2018

Стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу-2018, открыли в Калининграде на острове Октябрьский между руслами рек Старая и Новая Преголя. Это самая западная арена, на которой пройдут матчи ЧМ. После окончания чемпионта стадион станет домашней ареной для местной футбольной команды «Балтка» а вместимость арены будет снижена с сегодняшних 35 тыс. до 25 тыс. зрительских мест.

На строительство стадиона было выделено 17,8 миллиарда рублей.

Матчи домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/obschestvo/5194626