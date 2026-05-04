В Пионерском накануне открыли новый городской стадион, которого местные жители ждали два десятка лет.

Строительство спортивного объекта началось в августе 2023 года. Общая стоимость работ составила почти 250 млн рублей, в том числе из федерального бюджета было направлено 131,5 млн рублей.

Работы велись в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» с привлечением средств федерального бюджета. Спортсмены приморского города получили футбольное поле стандартов ФИФА размером 100 на 64 м с современным искусственным покрытием, которое позволяет тренироваться по 16 часов в день, в то время, как нагрузка на натуральный газон не должна превышать 7-10 часов в неделю. Гарантийный срок эксплуатации поля составляет 8 лет, а при должном уходе газон прослужит в два раза дольше.

В распоряжении легкоатлетов шесть беговых дорожек длиной 400 м, восемь прямых беговых дорожек для дистанций до 110 м. На стадионе оборудован сектор для прыжков в длину с дорожкой из синтетического покрытия. Совершенствовать свою физическую подготовку спортсмены теперь будут на тренажёрной площадке, а для зрителей подготовили трибуна на 500 мест. В первый день здесь прошёл пятичасовой футбольный марафон «Равнение на Победу!», участие в котором приняли десятки футбольных команд от 7 лет и до ветеранов 60+.

Стадион будет передан на баланс Спортивной школы олимпийского резерва Пионерского городского округа. Здесь смогут заниматься спортом все жители района. Сейчас в секции футбола спортшколы занимается около 100 воспитанников. Уже 10 мая на стадионе, где также установлено электронное табло пройдёт первый матч в рамках чемпионата Калининградской области по футболу. Команда «Чайка» из Пионерского выступает в Первой лиге. Два года назад коллектив получил право играть в Высшей лиге, но из-за отсутствия собственного поля, отказался от повышения в классе.