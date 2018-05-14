34 электровоза «Ермак» серии ЭС5К прибыли на Красноярскую железную дорогу. Это современные мощные локомотивы, предназначенные для грузового движения.

Новые машины уже прошли обкатку и направлены в распоряжение двух депо КрасЖД.

Двухсекционные локомотивы будут дислоцироваться в локомотивном депо станции Иланская. Машины планируется эксплуатировать на Транссибирском направлении Красноярской магистрали от Мариинска до Тайшета. Всего на предприятие поступило 17 электровозов данной серии.

Еще 17 мощных трёхсекционных локомотивов «Ермак» пополнили парк депо станции Абакан. Им предстоит курсировать по Южному ходу КрасЖД. Направление отличается сложным горным рельефом, многочисленными крутыми спусками и подъёмами. В настоящее время здесь активно внедряется технология движения тяжеловесных поездов. Новые электровозы обеспечат пропуск составов весом 6300 тонн, а также длинноставных и сдвоенных поездов.

До конца 2018 года на КрасЖД прибудут ещё 4 электровоза «Ермак». На модернизацию локомотивного парка Красноярской магистрали в текущем году направлено 6,2 млрд руб.

Все трёхсекционные локомотивы будут задействованы в грузоперевозках на маршруте Междуреченск — Тайшет — Вихоревка. Это треть протяженности всего Восточного полигона РЖД, расположенного в границах 4-х железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Направление обслуживает транспортные потребности 14-ти субъектов РФ, связывает 810 железнодорожных станций и обеспечивает транзит экспортных грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В электровозах отечественного производства предусмотрены комфортные условия для работы машинистов. В кабинах установлены эргономичные кресла с механизмом защиты от вибраций, применяются современные системы климат-контроля. Кроме того, в новых локомотивах используется уникальная микропроцессорная система диагностики оборудования. Она в реальном времени отслеживает и «запоминает» все процессы, происходящие в двигателях, узлах, приборах машины. По возвращении электровоза из поездки информация анализируется специалистами депо. Это позволяет оперативно проводить техническое обслуживание, и в целом повышает эффективность эксплуатации локомотивного парка.