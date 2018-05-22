АО «НПО «Электромашина» запустило производство интеллектуальной системы управления освещением

АО «НПО «Электромашина» (Челябинск, входит в ОАО «НПК «Уралвагонзавод») запустило производство российской интеллектуальной системы управления освещением (ИСУО), позволяющей снизить затраты на освещение от 40% до 90%, сообщил замдиректора по маркетингу и продажам предприятия Эдуард Баженов на презентации системы во вторник.

Система состоит из многоуровневой интеллектуальной системы управления освещением S-LED и светодиодных источников освещения.

По информации Э.Баженова, новую систему «Электромашина» уже внедрила в цехе гибкого автоматизированного производства, что снизит годовые затраты на его освещение с 800 тыс. до 105 тыс. рублей.

Изучив рынок аналогичной продукции, конструкторы челябинского предприятия за год создали более современную и адаптивную систему освещения. Она — отвечает запросам крупных компаний и мегаполисов. Несмотря на свои масштабы (один комплекс может включать в себя несколько сотен светильников), он легко управляется с компьютера или планшета, а также имеет нисколько уровней доступа (руководитель, энергетик, инженер).

«Умная» система с легкостью находит неисправные объекты. Кроме того, на каждый светильник, в зависимости от потребности заказчика, можно установить различные датчики (движения, интенсивности освещения и даже газоанализатор, что очень актуально для мегаполисов с их нестабильной экологией). Кстати, первый договор о намерениях подписали уже сегодня. Документ завизировали генеральный директор АО «НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев и генеральный директор екатеринбургского Завода № 9 (входит в корпорацию УВЗ) Михаил Матвиенко. Совсем скоро уральский завод будет освещать система «S-LED». Тестировать светильники «Электромашины» будут и на одной из улиц Челябинска.