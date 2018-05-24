«Вертолеты России» передали Росгвардии первый вертолет Ка-226Т

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Холдинг «Вертолеты России» в рамках XI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 передал Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардия) первый вертолет Ка-226Т, изготовленный на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

Как сообщила пресс-служба холдинга, в торжественной церемонии подписания акта приема-передачи вертолета приняли участие генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и руководство Росгвардии.

«Эта модель с 2015 года поставляется российской авиации спецназначения. Уверен, что и в Росгвардии Ка-226Т проявит себя с лучшей стороны, и переданный сегодня вертолет будет далеко не последним», — заявил Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки.

На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием.

Ка-226Т оснащен новейшим комплексом бортового оборудования и применяется для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях в различных климатических зонах и географических широтах.