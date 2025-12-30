«Вертолёты России» начали лётные испытания Ми-34М1 с двигателем производства «Ростеха"
Машина оснащена силовой установкой ВК-650 В, разработанной ОДК-Климов в составе «Ростеха».
Помимо нового двигателя с цифровой системой управления FADEC, на вертолёте установлена авариестойкая топливная система, обновлённое бортовое оборудование и главный редуктор ВР-34М. По словам лётчика-испытателя, вертолёт показал отличные характеристики, высокую манёвренность и стабильность даже в сложных режимах полёта.
Первый полёт длился 10 минут. Как отметили в Минпромторге России, начало испытаний Ми-34М1 с отечественным двигателем демонстрирует способность российской промышленности создавать современные воздушные суда на собственных технологиях.
«Это еще одно большое событие для отечественного авиастроения, которое доказывает, что Россия умеет и может строить воздушные суда самого разного типа. Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, его просто пилотировать и обслуживать. Основное назначение этой машины — перевозка пассажиров, мониторинг, летное обучение, авиационный спорт», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
