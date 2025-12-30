MAX
сегодня 395
Bionysheva_Elena Авиация

«Вертолёты России» начали лётные испытания Ми-34М1 с двигателем производства «Ростеха"⁠⁠

Машина оснащена силовой установкой ВК-650 В, разработанной ОДК-Климов в составе «Ростеха».

Помимо нового двигателя с цифровой системой управления FADEC, на вертолёте установлена авариестойкая топливная система, обновлённое бортовое оборудование и главный редуктор ВР-34М. По словам лётчика-испытателя, вертолёт показал отличные характеристики, высокую манёвренность и стабильность даже в сложных режимах полёта.

Первый полёт длился 10 минут. Как отметили в Минпромторге России, начало испытаний Ми-34М1 с отечественным двигателем демонстрирует способность российской промышленности создавать современные воздушные суда на собственных технологиях.

«Это еще одно большое событие для отечественного авиастроения, которое доказывает, что Россия умеет и может строить воздушные суда самого разного типа. Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, его просто пилотировать и обслуживать. Основное назначение этой машины — перевозка пассажиров, мониторинг, летное обучение, авиационный спорт», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Источник: t.me

Комментарии 3

  • Badassgoliath Badassgoliath30.12.25 14:24:25
    По словам лётчика-испытателя, вертолёт показал отличные характеристики, высокую манёвренность и стабильность даже в сложных режимах полёта.


    Ещё бы. Двигатель, похоже, ощутимо мощнее, чем необходимо для такой лёгкой машины.

    #1310685
    • Нет аватара Tcheluskin30.12.25 20:30:41
      Двигатель, похоже, ощутимо мощнее, чем необходимо


      Попадалось, что планируется 6-местная версия Ми-34М2 с другим планером, и затем 8-местная Ми-34М3 с другим винтом.

      Испытания, кстати, начались не сейчас, а ещё в октябре. Но вроде бы 1-й поставленный двигатель недолго проработал.

      #1310701
      • Badassgoliath Badassgoliath30.12.25 20:41:53
        и затем 8-местная Ми-34М3 с другим винтом.


        Восьмиместная? А это не влезание в категорию того же «Ансата»?

        Но вроде бы 1-й поставленный двигатель недолго проработал.


        Почему? Сломался что ли?

        #1310703