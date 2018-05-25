Где в России делают лучшие беспилотники

Фоторепортаж с производства БПЛА ГК «Беспилотные системы» (ООО «Финко»)

Сегодня Группа компаний «Беспилотные системы» (ООО «Финко») — является одним из ведущих отечественных производителей БПЛА вертолетного и самолетного типов. Свою продукцию они выпускают под маркой Supercam. Кроме, собственно, производства они также оказывают комплекс услуг по наблюдению с помощью своих аппаратов для различных отраслей народного хозяйства. Компания была основана в 2010 году (хотя, если честно, первые шаги были сделаны ещё в 2006 году).

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Между прочим, их дроны уже успешно работают по всей стране и не только, как на наших северах, так и в Африке, помогая человеку мониторить различные задачи (лесное хозяйство, ЛЭП, контроль за нефте-газо-проводами, охрана объектов, учёт животных и т. д. ), а также проводить более точные картографические и геодезические работы. Поэтому среди их клиентов замечены крупнейшие нефтегазовые и инфраструктурные компании страны, ВУЗы, МЧС России и другие силовые ведомства, а также наши военные (но это секрет). Представляете, только за прошлый год БПЛА Supercam налетали более 560 000 км. Кстати, на сегодняшний день их техника, кроме России, уже летает на территории нескольких стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Южной Америки.

Их основное производство расположено в Ижевске, кроме этого, у них открыты ремонтные базы по стране, а также работает филиальная сеть дилерских центров в более чем 20 городах России. Стараются по возможности всё делать сами. Сами проектируют, сами клеют и собирают. Важно отметить, до 90% начинки тоже родом из Ижевска.

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5. На этих станках вырезаются формы будущих летательных аппаратов.

Что касается общих параметров беспилотных комплексов «Supercam», многие эксперты признают их одними из лучших в своих классах. Так, например, в зависимости от модели, время их полета до 4,5 ч на электрической энергии, диапазон рабочих высот 150-5000 м, температура эксплуатации от -40 до +40°C, передача онлайн-видео в радиусе до 50 км, площадь покрытия за один полет до 120 км2 и более. Плюс к этому они довольно просты в эксплуатации.

6. После того, как мы порезаны и получены необходимые заготовки, они отравляются на участок выклейки, где вручную и с большой любовью всё и подготавливается. Ну, а потом доходит дело и до сборки.

7. Участок сборки

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9. Что касается полезной нагрузки, эти ребята на свои дроны устанавливают мощные гиростабилизированные видеокамеры, тепловизионные камеры или фотоаппараты (преимущественно фирмы SONY). Вот они тут и ждут, когда их прикрутят.

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Сегодня в компании трудится более 250 сотрудников, хотя ещё несколько лет назад и сотни не набиралось. Растут, как говориться, как на дрожжах, чуть ли не на 100% в год. И я им желаю не останавливаться на достигнутом. А ещё они похвастались тем, что у них самый большой штат операторов БПЛА по всей России — более 78-ми высококвалифицированных специалистов, которые на постоянной основе выполняют эту работу.

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16. А вот так выглядят аккумуляторы и их зарядки, которые они устанавливают в свои дроны. Причём их они тоже делают сами.

17. В прошлом году здесь успели собрать 314 комплексов с БПЛА, в этом году будет больше.

18. Автору репортажа дали порулить, чтоб он не думал, что это всё муляж и профанация. Смелые ребята, ведь их беспилотники стоят где-то от одного миллиона рублей.

Перед нами модель Supercam X6M2. Этот беспилотник в небе может проводить до 60 минут, брать груз до 2 кг (при этом его взлётная масса до 8 кг). Рабочая высота машины составляет 50-500 метров, а радиоканал и видеоканал управления составляет до 7 км. И, наконец, его габариты 1010×1010×300 мм.

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