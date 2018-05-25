Где в России делают лучшие беспилотники
Фоторепортаж с производства БПЛА ГК «Беспилотные системы» (ООО «Финко»)
Сегодня Группа компаний «Беспилотные системы» (ООО «Финко») — является одним из ведущих отечественных производителей БПЛА вертолетного и самолетного типов. Свою продукцию они выпускают под маркой Supercam. Кроме, собственно, производства они также оказывают комплекс услуг по наблюдению с помощью своих аппаратов для различных отраслей народного хозяйства. Компания была основана в 2010 году (хотя, если честно, первые шаги были сделаны ещё в 2006 году).
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Между прочим, их дроны уже успешно работают по всей стране и не только, как на наших северах, так и в Африке, помогая человеку мониторить различные задачи (лесное хозяйство, ЛЭП, контроль за нефте-газо-проводами, охрана объектов, учёт животных
Их основное производство расположено в Ижевске, кроме этого, у них открыты ремонтные базы по стране, а также работает филиальная сеть дилерских центров в более чем 20 городах России. Стараются по возможности всё делать сами. Сами проектируют, сами клеют и собирают. Важно отметить, до 90% начинки тоже родом из Ижевска.
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5. На этих станках вырезаются формы будущих летательных аппаратов.
Что касается общих параметров беспилотных комплексов «Supercam», многие эксперты признают их одними из лучших в своих классах. Так, например, в зависимости от модели, время их полета до 4,5 ч на электрической энергии, диапазон рабочих высот 150-5000 м, температура эксплуатации от -40 до +40°C, передача онлайн-видео в радиусе до 50 км, площадь покрытия за один полет до 120 км2 и более. Плюс к этому они довольно просты в эксплуатации.
6. После того, как мы порезаны и получены необходимые заготовки, они отравляются на участок выклейки, где вручную и с большой любовью всё и подготавливается. Ну, а потом доходит дело и до сборки.
7. Участок сборки
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9. Что касается полезной нагрузки, эти ребята на свои дроны устанавливают мощные гиростабилизированные видеокамеры, тепловизионные камеры или фотоаппараты (преимущественно фирмы SONY). Вот они тут и ждут, когда их прикрутят.
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Сегодня в компании трудится более 250 сотрудников, хотя ещё несколько лет назад и сотни не набиралось. Растут, как говориться, как на дрожжах, чуть ли не на 100% в год. И я им желаю не останавливаться на достигнутом. А ещё они похвастались тем, что у них самый большой штат операторов БПЛА по всей России — более 78-ми высококвалифицированных специалистов, которые на постоянной основе выполняют эту работу.
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16. А вот так выглядят аккумуляторы и их зарядки, которые они устанавливают в свои дроны. Причём их они тоже делают сами.
17. В прошлом году здесь успели собрать 314 комплексов с БПЛА, в этом году будет больше.
18. Автору репортажа дали порулить, чтоб он не думал, что это всё муляж и профанация. Смелые ребята, ведь их беспилотники стоят где-то от одного миллиона рублей.
Перед нами модель Supercam X6M2. Этот беспилотник в небе может проводить до 60 минут, брать груз до 2 кг (при этом его взлётная масса до 8 кг). Рабочая высота машины составляет 50-500 метров, а радиоканал и видеоканал управления составляет до 7 км. И, наконец, его габариты 1010×1010×300 мм.
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- Великоросс
- 25.05.201808:44
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