Участок ремонта грузовых железнодорожных вагонов запущен в Саратовской области

Первая грузовая компания (ПГК) запустила участок текущего отцепочного ремонта (ТОР) грузовых вагонов на территории завода «Апатит» (входит в группу ФосАгро) в Балаково. Производственная мощность объекта рассчитана на ремонт и обслуживание 2,4 тыс. вагонов в год с перспективой увеличения объемов вдвое после перехода на круглосуточное выполнение ремонта.

Инвестиции в площадку ТОР Юльевка составили 19,9 млн рублей.

Участок ТОР Юльевка располагается на железнодорожном пути необщего пользования, пренадлежащего заводу. Ввод в эксплуатацию этой площадки позволит сократить время нахождения вагонов вне перевозочного процесса (в ожидании подачи, следование в/из ремонта, ремонт в депо) — с восьми до полутора суток. Это выгодно всем участникам, особенно в сезон увеличения объемов погрузки и дефицита подвижного состава.

В рамках реализации проекта проведен капитальный ремонт железнодорожного пути, обустроена производственная площадка, подключены коммуникации и электропитание, закуплено и установлено современное технологическое оборудование, сооружения контейнерного типа для административно-бытового корпуса и размещения технологического оборудования. На открытой площадке отцепочного ремонта, помимо рельсового пути, организованы места для хранения колесных пар и других запасных частей.

«Инвестиции окупятся благодаря сокращению времени передислокации неисправных вагонов в ремонт и снижению количества непроизводительных рейсов. Расположение площадки оптимально для оперативной подачи вагонов под ремонт и на фронт погрузки предприятия ФосАгро, а также обеспечения грузоотправителя технически исправными вагонами. Экономический эффект проекта — более 12 млн рублей в год, что позволяет рассчитывать на окупаемость в срок менее двух лет», — прокомментировал директор Саратовского филиала ПГК.

ТОР Юльевка — второй участок, организованный ПГК за последний год. В сентябре 2017 года введен в эксплуатацию пункт ТОР Заринская в Алтайском крае производственной мощностью до 5 тыс. вагонов в год.