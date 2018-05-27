Струковский сад открылся в Самаре после реконструкции

В Самаре принял первых посетителей обновленный Струковский сад, благоустроеный по программе «Формирование комфортной городской среды». Это старейший парк города площадью 11 гектаров.

Общая стоимость работ составила 267 млн рублей.

В парке отреставрировали фонтан, уложили плитку, отремонтировали ограждение по периметру, входные группы, установили новые лавочки, урны и фонари. Положили новые газоны, высадили деревья, разбили клумбы. Теперь в Струковском саду стало много уютных мест, где можно отдохнуть или позаниматься спортом, напрпимер новый скейт-парк.

Одной из точек реконструкции стал обновленный фонтан со скульптурой мальчика и девочки. На дне фонтана восстановили мозаику, а по периметру установили подсветку.

В самом узнаваемом месте сада — гроте, были отремонтированы лестницы, система фонтана, высажены новые растения. Привели в порядок и скульптуру козы.

Недалеко разместился небольшой павильон для шахматистов. Рядом с ним установлены столы с лавочками для проведения турниров.

В центре Струковского сада расположена литературная зона. Здесь для любителей чтения организовано место буккросинга, где они смогут оставлять книги и брать взамен новые. С одной стороны — это книжный шкаф, а с другой — лавочки.

Существующую детскую площадку вдоль улицы Куйбышева тоже реконструировали. Проведена замен старого оборудования, создана единая по цветовому оформлению композиция. Вместо старого песчаного, строители использовли покрытие из резиновой крошки. Через всю площадку по диагонали проходит синий «ручеек», а на «островках» вокруг него расположены различные игровые комплексы. Также предусмотрен игровой мостик. Вокруг детской площадки размещены скамейки.

Для тех, кто любит полежать на траве, теперь есть специальная зона. Там же можно разместиться и на лавочках. Появились и три модульных туалета, один из которых оснащен пандусом для маломобильных граждан. Также для жителей с ограниченными возможностями здоровья на некоторых лестницах установлены подъемники.

На круговой площадке со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького раньше были расположены остатки фундаментов аттракционов, неработающее кафе и киоски. Сейчас на этом месте появилась круговая деревянная навес-пергола с качелями.

Рядом открытая летняя эстрада, вокруг которой расположены места для зрителей. Там будут проводиться концерты и мероприятия.

Свое место в Струкачах появилось и у молодежи, предпочитающей экстремальный спорт — скейт-парк. Его площадь, включая закольцованный трек для детей, составила больше 700 квадратных метров.

Была отремонтирована и старая летняя крытая эстрада. Вместо массивных деревянных ворот появились кованые, обновили потолок и саму сцену.

Около входа со стороны улицы Максима Горького появилась открытая беседка с видом на Волгу. Планируется, что она будет пользоваться популярностью у молодоженов, которые смогут провести здесь выездную регистрацию брака.

Освежили при реконструкции и стелу Максиму Горькому, имя которого сад носил долгое время.

Центральный вход в парк находится на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской через отрестврированную входную группу.

До революции на территории сегодняшнего парка, был только лесной массив, где управляющий Илецкими соляными промыслами, действительный статский советник Григорий Струков, решил построить усадьбу и разбить сад. Именно в честь его и было названо место. С этого времени там проводились многие торжества и массовые гуляния.

В середине XX века сад реконструировали переименовав в «Парк культуры и отдыха имени Максима Горького». Были построены крытая концертная эстрада, фонтан, заасфальтированы дорожки. Установлен памятник Горькому. Сейчас Струковскому саду вернули его исконное название.