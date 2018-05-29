Компания «Ротек» разработала систему удаленного мониторинга и прогностики энергооборудования

Компания «Ротек» на основе собственных алгоритмов разработала систему удаленного мониторинга и прогностики энергооборудования. Главное в ней не столько отслеживание параметров работы роторной машины — это умеют делать многие производители, сколько заблаговременное и точное прогнозирование ее будущего состояния.

Название системы «Прана» — это сокращенное словосочетание «прогностическая аналитика». В самой компании заявляют, что их детище — это разработанный в России и уже использующийся на практике продукт в области промышленного интернета.

Шестилетнее совершенствование «Праны» привело к тому, что сейчас ее можно адаптировать для работы на многих видах промышленного оборудования — от компрессоров и насосов до трансформаторов и прокатных станов.

К настоящему времени «Прана» проанализировала уже около полутора миллионов часов работы таких сложных энергетических машин, как газовые и паровые турбины. Практика ее применения показывает, что на изменение показателей любого из сотен датчиков газотурбинной установки (ГТУ) система реагирует в течение секунды, а еще через 30-80 секунд способна выявить причину отклонения, определить зарождающийся дефект, темп его развития и предсказать время проявления самой неисправности, которая может привести к аварии. В итоге она позволяет с глубиной прогноза до трех месяцев выявлять до 80% зарождающихся в оборудовании дефектов и заблаговременно их устранять. Оставшиеся же 20% приходятся на внезапно развившиеся дефекты, связанные с деградацией материалов. Микротрещины, например, определяются только при непосредственном обследовании (в частности, при дефектоскопии).

По словам председателя совета директоров АО «Ротек» Михаила Лифшица, инициатора создания системы «Прана», «промышленный интернет для нас не просто модная тема. Мы начали этим заниматься шесть лет назад и впервые внедрили систему диагностики и прогностики энергооборудования „Прана“ еще в 2015 году. Опыт ее эксплуатации на четырех газотурбинных установках показывает, что мы начинаем отслеживать развитие неисправности задолго до самого события поломки или аварии. Это означает, что со временем мы можем рассчитывать на переход от регламентных работ к ремонтам по состоянию. Если знаешь, что и когда может сломаться, то чинить по факту аварии не приходится, так как ее можно просто предотвратить».