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Армия и Флот

Россия нашла применение полученным из Сирии «Томагавкам»

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Информацию, полученную при изучении американских крылатых ракет «Томагавк», которые Сирия передала России, используют при создании новых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.

Он сообщил, что технические задания на новые работы готовятся с учетом сирийского опыта. На основе этих заданий будет создана новая техника, которая «должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические и радиотехнические», которые российские специалисты «увидели в изделиях наших визави».

«Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за «Томагавками», — приводит РИА «Новости» слова Михеева.

Он рассказал, что, «имея эту ракету в руках», появилась возможность узнать, «какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации», а также «оценить степень защищенности этих каналов».

Михеев подчеркнул, что каждый канал «является очень интересным с точки зрения радиоэлектронного воздействия на них».

«Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения», — заявил Михеев.

По его словам, системы РЭБ создаются в течение двух-трех лет, новые образцы не станут исключением.

Кроме того, особый интерес для представляет наблюдение за беспилотниками западного производства, новейшими американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, которые в последнее время стали активно применяться в районе Сирии.

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https://vz.ru/news/2018/5/29/924997.html

Томогавк, РЭБ, Сирия
  • Глеб Громов
    29.05.1812:26:00

    Он рассказал, что, «имея эту ракету в руках», появилась возможность узнать, «какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации», а также «оценить степень защищенности этих каналов».

    А это не может быть ловушкой для нас? Ну чисто теоретически на минутку представить, что те выпущенные ракеты по мимо выполнения основной задачи, предназначались в том числе и для нас, что бы ввести в заблуждение и построить не эффективные системы РЭБ, ПРО, ПВО или что они там собираются делать?

    #1040348
  • Serg My Star Serg My Star
    29.05.1816:32:27

    Просто эти данные будут добавлены в список к уже используемым ранее. Вот и все. Как поймать РЭБ? Да никак …     Американцы давненько отстали в этом деле, посчитав в свое время это направление неперспективным. Теперь пожинают плоды.

    #1040402
  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    29.05.1816:47:49

    в подписи к фото убитая кодировка, поправьте

    #1040404
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    29.05.1817:20:17

    Что мне всегда нравилось в нашей военке — её ассиметричный подход. Когда мы его использовали в полной мере, то на выходе всегда получалось то, от чего у наших «партнёров» начинало значительно портиться настроение.

    Уверен, что соберут такую систему РЭБ, которая за копейки ( относительные, конечно), окончательно забьёт гвоздь в крышку ящика дорогущих томагавков!

    #1040416
    • Нет аватара kerosene
      29.05.1817:42:14

      Гвоздь в крышку гроба Томагавков забило ПВО Сирии, когда сбили 71 КР.

      Недавно в США заявили, что Томагавки снимаются с производства навсегда.

      #1040420
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