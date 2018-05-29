Россия нашла применение полученным из Сирии «Томагавкам»

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Информацию, полученную при изучении американских крылатых ракет «Томагавк», которые Сирия передала России, используют при создании новых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.

Он сообщил, что технические задания на новые работы готовятся с учетом сирийского опыта. На основе этих заданий будет создана новая техника, которая «должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические и радиотехнические», которые российские специалисты «увидели в изделиях наших визави».

«Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за «Томагавками», — приводит РИА «Новости» слова Михеева.

Он рассказал, что, «имея эту ракету в руках», появилась возможность узнать, «какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации», а также «оценить степень защищенности этих каналов».

Михеев подчеркнул, что каждый канал «является очень интересным с точки зрения радиоэлектронного воздействия на них».

«Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения», — заявил Михеев.

По его словам, системы РЭБ создаются в течение двух-трех лет, новые образцы не станут исключением.

Кроме того, особый интерес для представляет наблюдение за беспилотниками западного производства, новейшими американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, которые в последнее время стали активно применяться в районе Сирии.