В России создали бронированный автомобиль «Городовой»

В российском парке специальной техники для силовиков пополнение — однообъемный бронированный спецавтомобиль «Городовой» бескапотной компоновки готов к выполнению задач по охране правопорядка.

Выполненный на базе КАМАЗа, он может стать платформой для монтажа различного вооружения и специального оборудования. Бронирование обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков ручных гранат.

У «Городового» защищен моторный отсек, топливные баки выполнены пожаровзрывобезопасными. Двигатель развивает мощность в 262 л.с. В результате максимальная скорость по шоссе доходит до 100 км/ч. Вместимость каждого из двух топливных баков — 180 литров. Запас хода составляет внушительную величину — 1600 км.

Полноприводный бронеавтомобиль имеет дорожный просвет 320 мм и способен преодолевать брод глубиной до 1,75 м и подъем до 31 градуса. Радиус поворота — 10 метров. Длина — 6810 мм, ширина — 2500 мм, высота — 3060 мм. Колесная база — 3670 мм.

При полной массе 10 700 кг бронеавтомобиль имеет грузоподъемность 1200 кг и оснащен 12 пассажирскими местами.