Добавить статью
Армия и Флот

В России создали бронированный автомобиль «Городовой»

  •  © cdnimg.rg.ru

В российском парке специальной техники для силовиков пополнение — однообъемный бронированный спецавтомобиль «Городовой» бескапотной компоновки готов к выполнению задач по охране правопорядка.

Выполненный на базе КАМАЗа, он может стать платформой для монтажа различного вооружения и специального оборудования. Бронирование обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков ручных гранат.

У «Городового» защищен моторный отсек, топливные баки выполнены пожаровзрывобезопасными. Двигатель развивает мощность в 262 л.с. В результате максимальная скорость по шоссе доходит до 100 км/ч. Вместимость каждого из двух топливных баков — 180 литров. Запас хода составляет внушительную величину — 1600 км.

Полноприводный бронеавтомобиль имеет дорожный просвет 320 мм и способен преодолевать брод глубиной до 1,75 м и подъем до 31 градуса. Радиус поворота — 10 метров. Длина — 6810 мм, ширина — 2500 мм, высота — 3060 мм. Колесная база — 3670 мм.

При полной массе 10 700 кг бронеавтомобиль имеет грузоподъемность 1200 кг и оснащен 12 пассажирскими местами.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://rg.ru/2018/05/29/v-rossii-sozdali-bronirovannogo-gorodovogo.html

Камаз, производство, бронеавтомобиль, Городовой
  • dryuncher . dryuncher .
    30.05.1818:21:22

    Создание и продвижение данной техники меня наталкивает на мысль, явно не патриотическую.

    #1040764
    • Human RS Human RS
      30.05.1819:47:22

      А как государству еще разгонять какой-нибудь майдан или футбольных фанатов психопатов? Только такое на них и действует.

      #1040792
    • Сторонник Диктатуры Сторонник Диктатуры
      30.05.1820:33:36

      обязанность государства защищать страну от врагов внешних и внутренних, примеры стран где «народ» победил учат что всяких недовольных надо гасить как китайцы в 89

      #1040807
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,