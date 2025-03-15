Представлен новый российский трактор © cs20.pikabu.ru

Завод «ДСТ-Урал» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил трактор FT-7 . Ранее проект «Сделано у нас» уже сообщал о появлении новой машины в линейке «ДСТ-Урал», но тогда новая модель была представлена лишь в каталоге производителя, реальные изображения обнародованы не были. Теперь же новый трактор показан во всей красе.

Двигатель машины отечественный — ЯМЗ-652 с мощностью 412 л.с. Гидрообъемная трансмиссия с электронным управлением. Плавное изменение скорости и тяги для минимизации расхода топлива.

© cs19.pikabu.ru

Все операции выполняются с помощью рулевого колеса.

© t.me

На технику устанавливается гидрообъемная трансмиссия с электронным управлением, которая позволяет бесступенчато изменять скорость и тягу трактора в оптимальном режиме работы ДВС, позволяя минимизировать затраты топлива.

© t.me

Задачи, которые может выполнять модель: основная и предпосевная обработка почвы, посев зерновых и других культур в составе широкозахватных агрегатов, уборка зерновых, технических культур и заготовка кормов, транспортные и погрузочные работы.

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