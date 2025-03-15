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rvk 15 марта 2025, 10:36 8494 Производство

Представлен новый российский трактор

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Представлен новый российский тракторПредставлен новый российский трактор © cs20.pikabu.ru

Завод «ДСТ-Урал» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил трактор FT-7. Ранее проект «Сделано у нас» уже сообщал о появлении новой машины в линейке «ДСТ-Урал», но тогда новая модель была представлена лишь в каталоге производителя, реальные изображения обнародованы не были. Теперь же новый трактор показан во всей красе.

Двигатель машины отечественный — ЯМЗ-652 с мощностью 412 л.с. Гидрообъемная трансмиссия с электронным управлением. Плавное изменение скорости и тяги для минимизации расхода топлива.

 © cs19.pikabu.ru

Все операции выполняются с помощью рулевого колеса.

 © t.me

На технику устанавливается гидрообъемная трансмиссия с электронным управлением, которая позволяет бесступенчато изменять скорость и тягу трактора в оптимальном режиме работы ДВС, позволяя минимизировать затраты топлива.

 © t.me

Задачи, которые может выполнять модель: основная и предпосевная обработка почвы, посев зерновых и других культур в составе широкозахватных агрегатов, уборка зерновых, технических культур и заготовка кормов, транспортные и погрузочные работы.

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Источник: t.me

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  • rvk
  • 8
ДСТ-Урал, ЯМЗ, трактор, FT-7, Промышленность, Двигатель, Завод, Трактор, Сельское хозяйство, Российское производство, Производство, Импортозамещение, Сельхозтехника
  • Нет аватара Exegen
    15.03.2511:40:26

    Что ты такое за монстр?!))

    #1298335
  • Нет аватара termometrix
    15.03.2511:52:31

    «Продажи российской сельхозтехники в январе упали почти на 32%

    ---

    Значительнее всего, по данным «Росспецмаша», упали отгрузки самоходных кормоуборочных комбайнов — на 55,6% в штуках. Кроме того, сильная «просадка» фиксируется по зерноуборочным комбайнам и сельскохозяйственным тракторам: на 51,5% и 44% соответственно. Увеличение отгрузок наблюдается только в четырех сегментах: машинах для внесения удобрений (в 6,5 раза), пресс-подборщиках (в 3,4 раза), косилках (в 2,4 раза), а также жаток (на 5,7%).

    Негативную динамику в ассоциации, как и ранее, связывают с высокой ключевой ставкой ЦБ, низкой доходностью аграрного бизнеса, недостаточным финансированием мер господдержки аграриев и машиностроителей, а также ростом себестоимости производства техники и сельхозпродукции."

    https://rosspet...li-pochti-na-32

    #1298337
    • Нет аватара Argonaft
      15.03.2515:58:16

      Негативную динамику в ассоциации, как и ранее, связывают с высокой ключевой ставкой ЦБ, низкой доходностью аграрного бизнеса, недостаточным финансированием мер господдержки аграриев и машиностроителей

      Все производители говорят, что дешевле положить на депозит…

      #1298339
      • Нет аватара termometrix
        15.03.2521:52:03

        Есть еще один момент.Внутренний рынок недостаточен для устойчивой оптимальной загрузки на долгое время общего объема производственных мощностей наших предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Необходимо искать выход на международные рынки.

        Производство автобусов массой более 5 тонн тоже обрушилось.Для полного удоволетворения или обновления внутреннего рынка автобусов без учета импорта при объеме выпуска прошлого года нужны лишь 11 лет.Такова продолжительность цикла обновления.А дальше,что будем делать? Это означает,что падение физических объемов производства неизбежно.Мы не можем менять весь автобусный парк России тяжелого класса на каждые 11 лет.Без развития экспортных возможностей не можем сохранить большие объемы производства или спасти все предприятия по производству тяжелых автобусов.То же самое относится и к тракторостроению и производству комбайнов.Рано или поздно возможности внутреннего рынка исчерпываются. Это нормально.

        Отредактировано: termometrix~18:52 16.03.25
        #1298350
        • Нет аватара qwerty_asd
          17.03.2506:37:11

          А какое среднее время жизни автобуса в России? Учитывая активную эксплуатацию — где-то так и выходит…

          #1298407
    • Clausson Clausson
      15.03.2521:24:55

      недостаточным финансированием мер господдержки аграриев и машиностроителей

      Именно сейчас немного другие производители гусеничной и колесной техники в приоритете у государства. Чем-то всегда приходится жертвовать.

      Все производители говорят, что дешевле положить на депозит…

      Значит надо класть на депозит. Бизнес это бизнес.

      #1298348
      • Нет аватара termometrix
        16.03.2518:38:00

        Чем-то всегда приходится жертвовать.

        В России достаточно денег для поддержки отрасли.Даже в избытке.Мы увидим результаты производства в конце года.Не стоит спешить с выводами,но есть объективные сложности с рыночными возможностями и платежеспособностью аграрного бизнеса.А также отсутствие нормальных кредитно-инвестиционных ресурсов.

        Отредактировано: termometrix~18:45 16.03.25
        #1298375
  • Нет аватара vajo
    17.03.2508:52:42

    Капот чуть ниже уровня глаз и длинный. Т. е. обзор водителю не нужен    

    Это как носорог. Плохого зрение носорога — это проблема окружающих, а не носорога    

    #1298420
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