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Информационные технологии

«Яндекс» выпустил свой первый гаджет

  •  © rueconomics.ru

Компания «Яндекс» выпустила смарт-колонку для дома со встроенным голосовым помощником «Алиса». Это первое созданное интернет-холдингом устройство.

Презентация гаджета прошла в Москве. Он получил название «Яндекс.Станция». Это мультимедийная система, которая может включить музыку или фильм. Последнее действие она выполнит при подключении к телевизору или другому устройству вывода графической информации.

«Яндекс.Станция» подключена ко множеству сервисов. Среди них «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск», «Амедиатека» и ivi.ru. С их помощью гаджет может найти нужную музыкальную композицию или фильм. По голосовой команде устройство сможет перемотать, выбрать другой трек или изменить громкость.

В будущем смарт-колонка научится переключать телеканалы, а также сможет рассказать сказку из специального каталога. Создатели отмечают, что с гаджетом также можно просто поболтать — за поддержание разговора отвечает голосовой помощник «Алиса».

В магазинах технологическая новинка должна появиться летом 2018 года. Стоимость устройства составит около 9.9 тысячи рублей, пишет РБК.

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яндекс.станция
  • Нет аватара Clausson
    30.05.1816:20:34

    Хочу такую. Однозначно.

    #1040732
  • Вова-Н Вова-Н
    30.05.1821:02:48

    Видео про эту колонку

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Но самое ужасное, что Яндекс не может найти фото этой самой Яндекс колонки — ужас    

    Отредактировано: Вова-Н~21:07 30.05.18
    #1040816
  • Нет аватара yarser
    30.05.1822:27:06

    Не угадал Лукьяненко, не Вика, а Алиса будет отвечать голосом с компа и выполнять голосовые команды    

    #1040851
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