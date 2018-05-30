«Яндекс» выпустил свой первый гаджет

Компания «Яндекс» выпустила смарт-колонку для дома со встроенным голосовым помощником «Алиса». Это первое созданное интернет-холдингом устройство.

Презентация гаджета прошла в Москве. Он получил название «Яндекс.Станция». Это мультимедийная система, которая может включить музыку или фильм. Последнее действие она выполнит при подключении к телевизору или другому устройству вывода графической информации.

«Яндекс.Станция» подключена ко множеству сервисов. Среди них «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск», «Амедиатека» и ivi.ru. С их помощью гаджет может найти нужную музыкальную композицию или фильм. По голосовой команде устройство сможет перемотать, выбрать другой трек или изменить громкость.

В будущем смарт-колонка научится переключать телеканалы, а также сможет рассказать сказку из специального каталога. Создатели отмечают, что с гаджетом также можно просто поболтать — за поддержание разговора отвечает голосовой помощник «Алиса».

В магазинах технологическая новинка должна появиться летом 2018 года. Стоимость устройства составит около 9.9 тысячи рублей, пишет РБК.