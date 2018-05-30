Новый ФОК открыт в Адыгее

В ауле Тахтамукай открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Сооружение включает в себя спортивный зал на 300 зрительских мест. Он имеет площадь 1,2 тыс. кв. м. и оборудован специальным половым покрытием для занятий волейболом и баскетболом, а также тремя комплектами татами с борцовскими коврами для занятий дзюдо и самбо. Кроме того, в спорткомплексе расположен борцовский зал на 190 кв. м. и тренажерный зал со всем необходимым оборудованием для проведения полноценных тренировок. Комплекс оснащен раздевалками и душевыми, административными кабинетами. Установлена система видеонаблюдения.

ФОК построен в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость строительства, с учетом оборудования, превысила 68 млн. рублей.