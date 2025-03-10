В Екатеринбурге открылась «УГМК-Арена»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
УГМК-Арена соответствует требованиям международных спортивных федераций, может принимать спортивные соревнования, включая чемпионаты Европы и мира, минимум по 11 видам спорта: помимо хоккея и баскетбола, это фигурное катание, кёрлинг, мини-футбол, спортивная гимнастика и другие.
Вместимость арены при проведении хоккейных матчей превышает 12,5 тысяч человек, во время концертных программ — 15 тысяч гостей.Площадь многофункционального спорткомплекса составляет 111,6 тыс. кв. м.
Помимо центральной спортивной площадки, в ней предусмотрено полноразмерное тренировочное поле для хоккея и зал для баскетбола, благодаря чему тренировочный процесс может проходить параллельно с выступлениями артистов и спортивными матчами. В стилобатной части под ареной расположена парковка на 500 машин.
Стоимость объекта вместе с благоустройством прилегающей территории и строительством инфраструктуры составляет 23 млрд руб.
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Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
termometrix
11.03.2506:20:45