стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 10 марта 2025, 21:37 53 Спортивные объекты

В Екатеринбурге открылась «УГМК-Арена»

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © pravdaurfo.ru

УГМК-Арена соответствует требованиям международных спортивных федераций, может принимать спортивные соревнования, включая чемпионаты Европы и мира, минимум по 11 видам спорта: помимо хоккея и баскетбола, это фигурное катание, кёрлинг, мини-футбол, спортивная гимнастика и другие.

Вместимость арены при проведении хоккейных матчей превышает 12,5 тысяч человек, во время концертных программ — 15 тысяч гостей.Площадь многофункционального спорткомплекса составляет 111,6 тыс. кв. м.

Помимо центральной спортивной площадки, в ней предусмотрено полноразмерное тренировочное поле для хоккея и зал для баскетбола, благодаря чему тренировочный процесс может проходить параллельно с выступлениями артистов и спортивными матчами. В стилобатной части под ареной расположена парковка на 500 машин.

 © er.ru

Стоимость объекта вместе с благоустройством прилегающей территории и строительством инфраструктуры составляет 23 млрд руб.

 © er.ru

 © er.ru

 © sun9-3.userapi.com

 © pravdaurfo.ru

 © s.momenty.org

 © cdn.er.ru

 © cdn.er.ru

 © er.ru

 © er.ru

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

 © s2.ezgif.com

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: er.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


спортивные объекты, Свердловская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,