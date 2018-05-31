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Экспорт

Отгружена первая партия зерна пшеницы из Красноярского края в Литовскую Республику

  •  © www.fsvps.ru

В мае 2018 впервые состоялась отгрузка партии зерна пшеницы продовольственной из Красноярского края в Литовскую Республику. Объем партии составил 1550,7 тонн (26 вагонов).

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с подведомственным учреждением ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» были проведены все необходимые мероприятия по соблюдению фитосанитарных требований Литовской Республики, в том числе лабораторная экспертиза зерна пшеницы.

Вся отгруженная подкарантиннная продукция соответствовала требованиям страны назначения, поставленные на экспорт партии приняты импортерами.

За 5 месяцев 2018 года объем поставок зерна из Красноярского края на экспорт составил более 121 тыс. тонн. Основными импортерами зерна из Красноярского края являются Монголия и Китайская Народная Республика. Наблюдается не только увеличение объемов отгруженной продукции, но также расширяется география международного сбыта зерна, выращенного на территории Красноярского края.

  •  © fsvps.ru
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http://www.fsvps.ru/fsvps/news/26733.html

Красноярский край, экспорт зерна, Литовская Республика
  • Нет аватара Strompok
    31.05.1813:51:23

    Вроде, Сибирь называют «зерновым котлом» из-за дорогой логистики. Т. е. выход возможен?

    #1041038
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