Отгружена первая партия зерна пшеницы из Красноярского края в Литовскую Республику

В мае 2018 впервые состоялась отгрузка партии зерна пшеницы продовольственной из Красноярского края в Литовскую Республику. Объем партии составил 1550,7 тонн (26 вагонов).

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с подведомственным учреждением ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» были проведены все необходимые мероприятия по соблюдению фитосанитарных требований Литовской Республики, в том числе лабораторная экспертиза зерна пшеницы.

Вся отгруженная подкарантиннная продукция соответствовала требованиям страны назначения, поставленные на экспорт партии приняты импортерами.

За 5 месяцев 2018 года объем поставок зерна из Красноярского края на экспорт составил более 121 тыс. тонн. Основными импортерами зерна из Красноярского края являются Монголия и Китайская Народная Республика. Наблюдается не только увеличение объемов отгруженной продукции, но также расширяется география международного сбыта зерна, выращенного на территории Красноярского края.