Детский сад на 340 мест открыт в Подмосковье

В подмосковном Красногорске открыли новый детский сад № 44, рассчитанный на 340 воспитанников. Это 17 групп, пять из которых предназначены для детей раннего и младшего дошкольного возраста.

В здании оборудованы кабинеты педагогов-специалистов, музыкальный зал, два физкультурных зала, две кружковые и сенсорная комнаты. Современным оборудованием оснащены медицинский блок, прачечная, пищеблок, комнаты персонала.

Территория детского сада озеленена, групповые участки оборудованы верандами, малыми архитектурными формами, имеется мягкое безопасное покрытие игровых участков. На двух спортивных площадках установлено необходимое спортивное оборудование, подобранное в соответствии с возрастом детей. На территории организована современная транспортная площадка для обучения малышей правилам дорожного движения.

В учреждении создана безбарьерная среда для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.