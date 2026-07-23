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Bionysheva_Elena Производство

Новосибирское КБ начало серийный выпуск пропеллеров для боевых дронов

Фото © Сергей Булкин/ ТАСС, архив

Предприятие КБ «Спектр» приступило к серийному выпуску воздушных винтов для беспилотников самолётного типа, в том числе для боевых аппаратов серии «Молния». Новые пропеллеры отличаются от аналогов тем, что сделаны из отечественного стеклонаполненного пластика — материал не дефицитный и полностью производится в России.

Первую партию уже начали поставлять в подразделения, изделие прошло все этапы разработки с участием ветеранов СВО, которые вносили изменения в конструкцию, опираясь на свой боевой опыт.

Сейчас предприятие может выпускать 50 тысяч пропеллеров в месяц, при необходимости загрузка может вырасти в десять раз. Новинка уже доступна для закупки через военный маркетплейс — её могут заказывать как воинские части, так и учебные центры. В планах компании — дальнейшее совершенствование продукции, в том числе продувка в аэродинамической трубе, сообщил ТАСС.

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Источник: tass.ru

Комментарии 1

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  • shigorin shigorin24.07.26 12:07:29

    укры переходят на почти бесшумные резиновые, судя по сообщениям с мест

    #1319704