Новосибирское КБ начало серийный выпуск пропеллеров для боевых дронов
Предприятие КБ «Спектр» приступило к серийному выпуску воздушных винтов для беспилотников самолётного типа, в том числе для боевых аппаратов серии «Молния». Новые пропеллеры отличаются от аналогов тем, что сделаны из отечественного стеклонаполненного пластика — материал не дефицитный и полностью производится в России.
Первую партию уже начали поставлять в подразделения, изделие прошло все этапы разработки с участием ветеранов СВО, которые вносили изменения в конструкцию, опираясь на свой боевой опыт.
Сейчас предприятие может выпускать 50 тысяч пропеллеров в месяц, при необходимости загрузка может вырасти в десять раз. Новинка уже доступна для закупки через военный маркетплейс — её могут заказывать как воинские части, так и учебные центры. В планах компании — дальнейшее совершенствование продукции, в том числе продувка в аэродинамической трубе, сообщил ТАСС.
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