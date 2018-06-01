Посевы рапса увеличены почти на 30%

Посевная площадь ярового рапса под урожай 2018 года в России по оперативным данным Минсельхоза к 30 мая составляла почти 1,1 млн. га, что на 246 тыс. га или на 29% больше, чем было засеяно по итогам посевной кампании в 2017 году.

В том числе в Центральном федеральном округе прогноз Минсельхоза на этот год превышен на 11%: к 30 мая яровой рапс здесь занимал 306 тыс. га, что на 52 тыс. га больше, чем под урожай-2017. В Поволжье посевные площади в этом году выросли по сравнению с прошлогодним показателем в 1,6 раза до 257 тыс. га, превзойдя план на 18%. Аграрии Урала к 30 мая выполнили плановый показатель почти на 100%, засеяв 104 тыс. га из 105 тыс. га прогнозируемых площадей. В Сибири на текущий момент яровой рапс занимает 415 тыс. га из 444 тыс. планируемых площадей, при том что в прошлом году сев составлял лишь 334 тыс. га.

Таким образом, с учетом сева озимого рапса (212 тыс. га, по данным Минсельхоза) общие посевные площади агрокультуры под урожай 2018 года уже превысили 1,3 млн га. Ранее Минсельхоз называл рапс наряду с соей одной из наиболее перспективных агрокультур. Как говорил ранее «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько, позитивно на нее смотрят и аграрии. «Осенью, когда шла уборка урожая, цены в связи с рекордным сбором упали. Однако позднее они подтянулись к уровню предыдущего года, и последние объемы, которые продавались весной, стоили в районе 25 тыс. руб./т. То есть с учетом высокой урожайности, маржинальность у фермеров осталась хорошей», — пояснял Хотько. В середине мая ИКАР прогнозировал валовой сбор рапса в этом году на уровне 1,55−1,6 млн т, что выше рекордного уровня 2017-го (1,5 млн т).

Аналитическое агентство «АПК-Информ» пока сохраняет свою оценку по урожаю рапса в этом году на уровне 1,7 млн т — на 10% больше рекорда 2017-го. «Это связано с ростом посевных площадей под данной масличной культурой», — пояснила «Агроинвестору» аналитик «АПК-Информ» Елена Карасик. При этом она отметила, что Минсельхоз еще может скорректировать уборочные площади как за счет уточнений, так и состояния агрокультуры. Так, как сообщал ранее Хотько, на юге страны наблюдается несколько сниженный потенциал озимого рапса, в том числе в Ставропольском крае.

В 2017-м валовой сбор рапса в России вырос в 1,5 раза до 1,5 млн т. Наибольшие урожаи в прошлом году собраны в Ставропольском крае (122,3 тыс. т), в Тульской (111 тыс. т), Омской (103 тыс. т), Кемеровской (77 тыс. т), Новосибирской (77 тыс. т) областях. Ранее глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев отмечал, что в потенциале площади рапса в стране должны вырасти в пять раз до 5 млн га. По данным аграрного ведомства, эта масличная агрокультура, а также продукты ее переработки (масло, шрот) востребованы на мировом рынке, поэтому увеличение производства рапса будет содействовать укреплению экспортного потенциала страны и увеличению доли участия России в мировом экспорте масличных агрокультур.

Рапс — однолетнее травянистое растение. Важная масличная культура. Рапсовое масло используется для приготовления блюд, для изготовления маргарина, в металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. Рапсовый жмых и шрот широко используются для приготовления высококалорийных комбикормов и премиксов. В последнее время в ряде стран начал использоваться для производства биодизеля.

Производство рапса в России