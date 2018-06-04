ЗиО-Подольск изготовил ёмкости запаса воды для реактора РИТМ-200

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовило и подготовило к отгрузке четыре ёмкости запаса воды, входящие в состав реакторной установки «РИТМ-200», для второго серийного атомного ледокола «Урал».

Данное ёмкостное оборудование предназначено для хранения запаса воды и обеспечения надёжного функционирования пассивного канала системы аварийного расхолаживания реакторной установки атомохода, а также для обеспечения «мокрого» хранения парогенераторов. Масса одной ёмкости составляет 3,2 тонны. Длина ёмкости — 2,3 метра, диаметр — 1,1 м.

Центральные обечайки ёмкостей запаса воды изготовлены из легированной теплоустойчивой стали, обладающей высокой прочностью и большим сопротивлением к радиационному охрупчиванию, с антикоррозионной наплавкой. Крышка и днище сделаны из коррозионностойкой стали.

В настоящее время ПАО «ЗиО-Подольск» продолжает изготовление корпусов двух реакторов для ледокола «Урал».

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания силовой установки «РИТМ-200» — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными атомными ледоколами в мире. Основные характеристики судна: мощность — 60 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 173,3 м (160 м по КВЛ); ширина — 34 м (33 м по КВЛ); высота — 15,2 м; осадка — 10,5 м/8,65 м; максимальная ледопроходимость — 2,8 м; полное водоизмещение — 33 540 т; назначенный срок службы — 40 лет. Ледоколы будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200» мощностью 175 МВт, разработанной специально для этих судов. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледоколы будут работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.