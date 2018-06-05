Инженерные войска приняли на снабжение комплект оперативного развертывания временных дорог

Инженерными войсками принят на снабжение комплекс оперативного развертывания временных дорог (КРВД). Согласно заявленных задач, КРВД предназначен для пропуска колесной и гусеничной техники на труднопроходимых и заболоченных участках местности, а также на подходах к переправам и мостам. Это достигается за счет применения новых высокопрочных и легких материалов для дорожного покрытия, а также благодаря разработанной оригинальной конструкции механизма его укладки на поверхность грунта.

Сам комплекс состоит их двух комплектов, размещаемых на шасси КамАЗ-63501. Каждый комплект при развертывании укладывает (а потом собирает обратно для дальнейшей транспортировки) 50 метров дорожного полотна. Таким образом, весь комплекс способен создать 100 метров дороги шириной 4,6 метра.

Полностью на укладку полотна одного комплекта требуется всего 5 минут. Полотно укладывается как на подготовленные участки заболоченной местности (гать), так и на грунты, подверженные оводнению, при этом обеспечивая проходимость колесных транспортных средств с нагрузкой на ось до 12 тонн и гусеничной техники весом до 60 тонн. Комплекс полностью автоматизирован и работы по укладке и сборке дорожного полотна не требуют применения рабочей силы.

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