MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 1525
Kотенко Cергей Армия и Флот

ОАК передала Минобороны России партию самолётов Су-57 с обновлённым комплексом вооружения

© rostec.ru

Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолётов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновлённые бортовые системы и комплекс вооружения.

Самолеты пятого поколения были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Министерства обороны протестировали машины в различных режимах работы.

«Наши авиазаводы четко и в срок выполняют стоящие перед ними задачи по поставкам техники в войска. При этом мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 — грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.

«Для реализации целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники, экипажами Воздушно-космических сил выполнена приемка самолетов Су-57 в новом техническом облике. Благодарю представителей завода и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения», — отметил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.

«Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 — лучший самолет в своем классе, но мы не останавливаемся на достигнутом. Истребитель прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться — наращиваются возможности вооружения и систем самолета. Сегодня это позволяет решать важнейшие задачи, демонстрируя эффективность и отличные маневренные и боевые качества», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rostec.ru

Комментарии 7

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара vajo09.02.26 12:02:11

    Красавец!

    #1312269
  • . Догор . Догор09.02.26 15:43:57

    Россия должна иметь много самолетов.

    #1312292
  • Алекс RW Алекс RW09.02.26 18:53:08

    Шикарно выглядит! А кто-нибудь знает, «крупная партия» это примерно хоть сколько машин? 10-20-50?

    #1312302
  • Sniper_78 Sniper_7809.02.26 21:00:17

    Это явно ИИ-изображение, а не фото))) Причём никаких фото нет и на сайте ОАК. Странно, раньше всегда при таких новостях фото выкладывали. Сдаётся мне (исключительно спекулятивное предположение), «новый технический облик» — это АЛ-51 и плоское сопло! И я очень на это надеюсь)))

    #1312316
    • Нет аватара DimaY09.02.26 22:04:16

      Ну понятно, что это нереальное изображение. Вот реальное:

      Отредактировано: DimaY~22:05 09.02.26
      #1312318
    • Нет аватара cheri10.02.26 00:11:53

      Не смешите!
      Уж работу ИИ я всегда узнаю   

      #1312320
  • Нет аватара DimaY09.02.26 22:11:27

    А зачем Вам это знать? Может и аэродром дислокации интересует?

    #1312319