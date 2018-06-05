АО «НПО «Электромашина» создало новую климатическую установку для тепловозов ТЭП70БС

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Тепловозы ОАО ХК «Коломенский завод» ТЭП70БС могут получить новые климатические установки АО «НПО «Электромашина». Изделие КМT 4,5/4 обеспечивает автоматическое охлаждение, подогрев и вентиляцию воздуха в кабине машиниста. В перспективе аналоги челябинского климат-контроля будут использоваться в электропоезде «Ласточка» и других локомотивах.

В кабине тепловоза климат-контроль устанавливается в подкрышевом пространстве и прикрывается фальшпанелью. Блок управления размещается в тамбуре, а пульт для ручного управления на задней стенке кабины позади машиниста. У нового изделия есть два режима работы: автоматический, когда микроклимат обеспечивается согласно требованиям ГОСТа и ручной, который позволяет машинисту самостоятельно выставлять интенсивность охлаждения, подогрева и скорость подаваемого воздуха.

«Для «Электромашины» — это новая разработка. В настоящее время изделие проходит сертификационные испытания. Его главная инновационная составляющая в алгоритме автоматического поддержания температуры. Специальный датчик определяет температуру окружающей среды, передает данные в блок управления, и он автоматически регулирует нужную температуру в кабине. При этом машинисту не нужно отвлекаться на точную настройку этого прибора», — рассказал инженер-конструктор 2 категории Александр Кутяшев.

В планах «Электромашины» производство не менее 30 климатических установок в год. А в целом рынок автоматических климатических установок оценивается в 250 изделий в год.