Сельская школа открыта в Хакасии

Открытие новой начальной школы с дошкольной группой состоялось в аале Трошкин Ширинского района. Строительство началось в октябре 2017 года. Здание старой деревянной школы, построенное в 1928 году, не соответствовало современным требованиям. На его месте за 7 месяцев был возведен новый современный объект. На базе школы планируется также открытие полноценной группы дошкольного образования. Кроме того, с открытием школы будет создано не менее 4 рабочих мест дополнительно. На данный момент в школе работает 10 сотрудников.

Стоимость строительства и оснащения оборудованием школы составляет порядка 30 млн рублей.

Всего в аале Трошкин — 70 детей, из них 18 — дошкольного возраста. В Трошкинской начальной школе, которая является филиалом Ефремкинской средней, обучаются 28 детей, из них восемь посещают группу кратковременного пребывания. 29 детей основной школы и три средней школы обучаются в Ефремкинской средней школе.

Жители аала Трошкин, имеющего статус отдаленного села, как и прежде будут иметь ряд преференций, в том числе получать частичную денежную компенсацию на содержание личного подворного животноводства. Реализация республиканской программы по сохранению и развитию малых и отдаленных сёл будет продолжена, сейчас прорабатываются новые меры поддержки.