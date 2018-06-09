Строящуюся ГРЭС-2 подключили к энергосистеме Сахалина

Строящуюся на западном побережье Сахалина ГРЭС-2 подключили к энергосистеме острова, сообщила в субботу РИА Новости пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго».

"Энергетики поставили под напряжение комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ)", — пояснила собеседница агентства.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования значительно повышает надежность энергоснабжения потребителей региона и предназначен для замены устаревшей подстанции в селе Ильинском (ГРЭС-2 возводится в районе этого населенного пункта).

Монтаж оборудования проводился под контролем шеф-инженеров компании-производителя концерна Hyundai Heavy Industries.

«Строительство ГРЭС-2 планируется завершить в декабре 2018 года. После пуска Сахалинской ГРЭС-2 на КРУЭ будут заведены четыре системообразующие линии электропередачи напряжением 220 киловольт», — добавили в пресс-службе энергохолдинга.

Новая станция строится для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС и увеличения общей мощности островной изолированной энергосистемы Сахалина. При строительстве применяются уникальные технологии, не имеющие аналогов в России. Например, сухая башенная градирня позволяет сэкономить около 30% используемой при работе станции воды. На ГРЭС-2 также будут установлены 33-метровые электрофильтры, что позволит снизить воздействие на окружающую среду.

Сейчас строительство новой электростанции вошло в заключительную фазу. Строительно-монтажные работы выполнены на 80%, монтаж технологического оборудования — на 70%. На стройплощадке задействованы около двух тысяч специалистов.

Один из ключевых инвестпроектов на Дальнем Востоке реализуется РусГидро в соответствии с указом президента РФ.