Реконструкция железнодорожного вокзала станции «Кирсанов» завершена в Тамбовской области

В Тамбовской области состоялось открытие здания железнодорожного вокзала станции Кирсанов ЮВЖД, являющегося памятником архитектуры, после масштабной реконструкции. Железнодорожная станция в городе Кирсанов Тамбовской области открылась в 1870 году в рамках строительства Тамбово-Саратовской железной дороги. Здание вокзала было построено в 1871 году и сохранилось до наших дней, обретя статус памятника архитектуры и теперь внесено в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Вокзал станции Кирсанов имеет площадь 1 545 кв. метров. На его реконструкцию ОАО «РЖД» выделило свыше 500 млн рублей.

В рамках проекта выполнены работы по усилению кирпичной кладки, восстановлению гидроизоляции, замене перекрытий. Кроме того, усилен каркас стен, заменена кровля, инженерные сети, оборудование электрокотельной, оконные блоки, выполнен ремонт фасад и внутренних помещений. Произведена реконструкция обеих пассажирских платформ. Демонтированы ветхие здания перронного туалета и бывшего багажного отделения, смонтирована новая система локальных очистных сооружений, выполнены работы по благоустройству прилегающей к вокзалу территории.

В здании вокзала установлена новая мебель, размещены информационные стенды, табло и навигация по вокзалу, в том числе шрифтом Брайля. В ходе реконструкции вокзала учтены и другие требования по адаптации здания к нуждам маломобильных групп населения и инвалидов. Здесь обустроены санитарные комнаты на первом этаже с приспособлением для инвалидов. Приведены в удобный вид другие функциональные зоны: на платформах уложена тактильная плитка, оборудован пандус, адаптированы кассы для продажи билетов.