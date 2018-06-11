Новая кабина от ГК «Уралкран»

В рамках модернизации грузоподъемного оборудования Группа Компаний"УРАЛКРАН" поставила одному из крупнейших металлургических заводов в России современную кабину для мостового крана. По сравнению с предыдущими моделями новая кабина отличается повышенными характеристиками комфорта и безопасности.

Усовершенствованная кабина адаптирована под дальнейшую модернизацию с возможностью установки системы Самоспас.

Кабина оснащена промышленным кондиционером, рассчитаным на температуру плюс 60 градусов по Цельсию, с функцией подогрева воздуха при низких температурах окружающей среды и системой пылегазоочистки СПГО-3сп12. Стела кабины выполнены из безосколочного стекла. Стационарный эргономичный кресло-пульт регулируется в горизонтальном и вертикальном положении, поглощает вибрацию. В кабине применяется усиленный самовозвратный командоконтроллер производства Schneider Electric.