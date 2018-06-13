Новости транспорта

Вокзал Екатеринбург в преддверии ЧМ 2018™ стал комфортнее





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Проведена модернизация первой и второй пассажирских платформ, отремонтированы внутренние помещения и фасад здания, обновлена навигация. Для обеспечения доступа маломобильных граждан к объектам вокзальной инфраструктуры установлены лифтовые подъемники.

Выполнено ограждение территории, организованы досмотровые зоны с металлодетекторами и рентгеновскими установками. Контролировать обстановку помогает интеллектуальная система видеонаблюдения, отслеживающая ситуацию по всему объекту. Круглосуточно работает два справочных центра — в фойе второго этажа и в зале касс дальнего следования, на платформах установлены кнопки экстренной связи с полицией.

Автоматика контролирует новые инженерные коммуникации, объявления стали звучать на двух языках, а динамическое табло отправления и прибытия поездов стало информативнее.

Железнодорожный вокзал на станции Рощино открыт после реконструкции





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В результате проведения реконструкции вокзала пригородного класса, начавшейся 10 апреля 2018 года, были отремонтированы фасад здания, кровля, зал ожидания, заменены оконные и дверные проемы, установлен соответствующий стандартам безбарьерной среды модульный туалет, благоустроена прилегающая территория. Также в зале ожидания оборудовали турникетную линейку для прохода пассажиров.

На реконструкцию вокзального комплекса и установку турникетного оборудования на станции Рощино было направлено более 7,5 млн рублей.

Отметим, что станция Райвола (ныне Рощино) была построена одной из первых на железной дороге, связавшей 11 сентября 1870 года столицу автономного Великого княжества Финляндского Гельсингфорс (Хельсинки) с российской столицей Санкт-Петербургом. В то время станция была и одной из самых крупных на пути от Санкт-Петербурга до Выборга. Ежедневно здесь останавливалось четыре поезда: два по пути в Выборг и два на обратном пути. На станции происходила смена паровозных бригад и заправка паровозов углём. К моменту полного ввода Финляндской железной дороги в эксплуатацию станционный комплекс кроме вокзала включал в себя 7 жилых домов, водонапорную башню и другие служебные строения.

Первое здание вокзала погибло от пожара. Построенный вместо него второй вокзал был уничтожен во время Советско-финской войны. Современный вокзал возвели по типовому проекту в 1953 году.

Многофункциональный центр предоставления транспортно-логистических услуг ОАО «РЖД» среднему и малому бизнесу открылся рядом со зданием железнодорожного вокзала станции Благовещенск 25 мая 2018 года





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Центр предлагает принципиально новую концепцию продвижения железнодорожного сервиса. Одно из основных направлений его работы связано с оказанием помощи в создании транспортно-логистических цепочек, в том числе с использованием мультимодального сообщения.

В многофункциональном офисе клиенты смогут оформить заявки более чем на 50 различных транспортных услуг. Предусмотрена подготовка документов на грузы, находящихся одновременно сразу на нескольких станциях Забайкальской железной дороги. Работа офиса будет основана по принципу «одного окна», обслуживать представителей бизнеса будут 8 персональных менеджеров.





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В официальную дату 160-летия города Хабаровска, сделали долгожданный подарок — ввели в эксплуатацию подземный пешеходный туннель на железнодорожном вокзале





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Источник: https://habinfo.ru/podzemnyy-perehod-vokzal-habarovsk/

Пост сделан с содействием блогера Human RS !