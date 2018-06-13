Более 50 КАМАЗов и БТР получили разведчики ЮВО в Чечне

Ростов-на-Дону. 13 июня. ИНТЕРФАКС-АВН — Более 50 бронетранспортеров БТР-82А и бронированных КАМАЗов «Мустанг» получили разведчики Южного военного округа в Чечне перед началом летних учений, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Южного военного округа.

«В ходе учения разведчики выполнят боевые стрельбы из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок „Винторез“, пехотных пулеметов „Печенег“, автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия разведчики учатся поражать различные цели, как с места, так и в движении», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на «Мустангах» разведчики совершат марши в экстремальных условиях горно-лесистой местности, отработают противодействие атакующих диверсионных групп условного противника и эвакуацию условно раненых военнослужащих. Учения пройдут на полигонах «Альпийский», «Гвардеец» и «Калиновский». В тактико-специальном учении примут участие более 2 тыс. военнослужащих.