Партия из более 150 современных БМП и БТР поступила на вооружение ЦВО в 2024 году

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Партия из более 150 современных боевых машин пехоты и бронетранспортеров поступила на вооружение мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в 2024 году.

В числе образцов, поступивших на вооружение мотострелковых подразделений ЦВО, более 30 боевых машин пехоты БМП-3, около 50 модернизированных БМП-2М и более 70 бронеавтомобилей БТР-82А.

БМП-3 оснащена 100-мм орудием для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм пушкой и 7, 62-мм пулеметом ПКТ.

БМП-2М оснащена 30-мм автоматической пушкой, спаренным с пушкой 7,62-мм пулемётом ПКТМ, 30-мм автоматическим гранатомётом АГС-17 и 130-мм противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

БТР-82А оснащен 30-мм автоматической скорострельной пушкой спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и обладает повышенной боевой живучестью.

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