В России начато производство обоев из нового экологически чистого материала «Экодеко»

Современные виниловые обои

Большинство современных обоев сделано из поливинилхлорида (ПВХ), их называют виниловыми обоями. Такие обои популярны благодаря своей износостойкости, долговечности по сравнению с обоями на бумажной основе, разнообразному рельефному дизайну, а также низкой стоимости.

При этом виниловые обои содержат около 40% жидких веществ от общего объема. Это разные пластификаторы, фталаты и разбавители, которые придают пластичность жесткому ПВХ. Жидкие компоненты химически не связаны с полимером и поэтому имеют высокую тенденцию к миграции. Миграция жидких веществ может происходить двумя путями. Первый путь происходит, когда в процессе производства обоев, при высоких температурах испаряется до 20% ПВХ. В технологическом процессе применяется система сбора и сжигания этих испарений, однако часть из них проникают в обои и достаются покупателю. Это и является причиной запаха от рулона недавно купленных обоев. Второй путь миграции происходит уже внутри помещения, после того, как обои наклеят на стену. Эти испарения происходят медленнее, чем в процессе производства, тем не менее они создают неприятные запахи и потенциально вредную атмосферу. Фталевые пластификаторы из состава обоев могут быть причиной в том числе раковых заболеваний, эндокринных расстройств и некоторых других заболеваний. Действующее законодательство ЕС запрещает или ограничивает использование многих типов фталевых пластификаторов в детских игрушках, медицинских приборах и в производстве материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Это относится не только к виниловым обоям, но и к другим изделиям из ПВХ часто используемым в доме.