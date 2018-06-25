В России начато производство обоев из нового экологически чистого материала «Экодеко»
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- На российских фабриках начато производство обоев из нового экологически чистого материала «Экодеко»
- © veika.lt
Большая часть современных обоев сделаны из винила (ПВХ, поливинилхлорид), который требует отдельной переработки и может быть вреден как для окружающей среды, так и для здоровья человека. В настоящее время одним из вариантов решения этой проблемы, является производство обоев из натурального сырья либо из специальных безвредных и легко перерабатываемых материалов.
Обои на основе нового материала «Экодеко» — это хороший вариант использования в отделке помещений материалов, являющихся альтернативой винилу. Компания «Стенова» и ряд других уже приступили к производству обоев из нового материала в России.
Современные виниловые обои
Большинство современных обоев сделано из поливинилхлорида (ПВХ), их называют виниловыми обоями. Такие обои популярны благодаря своей износостойкости, долговечности по сравнению с обоями на бумажной основе, разнообразному рельефному дизайну, а также низкой стоимости.
При этом виниловые обои содержат около 40% жидких веществ от общего объема. Это разные пластификаторы, фталаты и разбавители, которые придают пластичность жесткому ПВХ. Жидкие компоненты химически не связаны с полимером и поэтому имеют высокую тенденцию к миграции. Миграция жидких веществ может происходить двумя путями. Первый путь происходит, когда в процессе производства обоев, при высоких температурах испаряется до 20% ПВХ. В технологическом процессе применяется система сбора и сжигания этих испарений, однако часть из них проникают в обои и достаются покупателю. Это и является причиной запаха от рулона недавно купленных обоев. Второй путь миграции происходит уже внутри помещения, после того, как обои наклеят на стену. Эти испарения происходят медленнее, чем в процессе производства, тем не менее они создают неприятные запахи и потенциально вредную атмосферу. Фталевые пластификаторы из состава обоев могут быть причиной в том числе раковых заболеваний, эндокринных расстройств и некоторых других заболеваний. Действующее законодательство ЕС запрещает или ограничивает использование многих типов фталевых пластификаторов в детских игрушках, медицинских приборах и в производстве материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Это относится не только к виниловым обоям, но и к другим изделиям из ПВХ часто используемым в доме.
Замена виниловым обоям — обои на основе «Экодеко»
Винил в обоях можно заменить целым рядом экологически безвредных материалов, как биоразлагаемыми так и полностью натуральными. Одним из возможных вариантов для замены является материал «Экодеко». Это экологически чистый материал, обои на его основе выглядят как традиционные флизелиновые или виниловые, но не содержат вредных компонентов. Рассмотрим такие обои подробнее.
Обои из «Экодеко» состоят из трех основных слоев: нетканого или бумажного покрытия, специально разработанной «Экодеко» пены и, наконец, печатного слоя сверху. «Экодеко» пена изготавливается из PO (полиолефин) полимерных соединений и является устойчивой и экологически чистой альтернативой ПВХ (поливинилхлорид). Одни и те же материалы, которые используются для «Экодеко» обоев, широко используются для упаковки пищевых продуктов, детских игрушек и медицинского оборудования.
Обои из «Экодеко» — являются более здоровым выбором, чем обои из винила. Вот ряд их преимуществ:
- Обои из «Экодеко» выглядят так же, как и виниловые обои и имеют такое же или большее разнообразие цветового и рельефного дизайна.
- Обои из «Экодеко» находятся в том же ценовом диапазоне, что и виниловые обои.
- Обои из «Экодеко» обладают прочностью, износостойкостью, влагостойкостью, их можно мыть, они простоты в монтаже, их легко клеить и снимать.
- Обои из «Экодеко» не содержат винил, пластификаторы и другие вредные добавки. Они являются нетоксичными, не выделяют вредных веществ при эксплуатации.
- Обои из «Экодеко» могут быть полностью переработаны после завершения цикла эксплуатации в другие вещества для производства новых изделий.
Кому подойдут обои «Экодеко»:
- Аллергикам и астматикам, так как обои не пахнут, не выделяют аллергенов;
- Владельцам домашних животных, так как стеновые покрытия просто моются, не боятся физического воздействия;
- Семьям с маленькими детьми, так как материалы безопасны при тактильном контакте;
- Всем, кто заботится о своем здоровье, так как используемое в производстве сырье не содержит вредных компонентов.
Компании производящие обои на основе «Экодеко»
- Компания Стенова представляет торговую марку «Виктория Стенова». Обои производятся на фабрике «Маякпринт» в г. Пермь.
- Компания Раш (немецкая Rasch Textil GmbH &Co KG)
- Компания Грандэко (бельгийская Grandeco Wallfasion Group). Новая коллекция обоев Грандэко (Grandeco) выполнена из «Экодеко»
- Компания Декопринт (бельгийская Decoprint NV). Новая коллекция обоев Филин (Feeling) выполнена из «Экодеко»
- Компания Эрисман (немецкая Erismann & Cie GmbH). Обои производятся на фабрике обоев Эрисман в Московской области.
- Компания ГК «МИР». Новая коллекция Волшебный мир. Обои производятся на фабрике «Авангард» в Московской области.
Видеопояснения
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/dRJWZaKGxPo
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UZeEtTWX5DQ
Чем «Экодеко» отличаются от виниловых обоев
В состав виниловых обоев входит около 40% разбавителей и жидких пластификаторов фталатов, которые отличаются высокой тенденцией к миграции. До 20% этих веществ испаряется во время производства, остальная же часть остается на готовых покрытиях и может поступать в воздух жилых помещений. Токсичные вещества выделяются при воздействии тепла или прикосновениях. Ярким примером такой миграции может послужить масло от жареных пирожков, которое впитывается в салфетку. В отличие от жира, фталевые пластификаторы невидимы, но об их присутствии красноречиво говорит специфический запах новых обоев.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3lwpMYY8pcs
Сертификаты
Материал «Экодеко» прошел тесты в лаборатории Eco Institute. Продукция соответствует европейским стандартам, о чем свидетельствуют следующие сертификаты:
- DIN ЕN 235. Подтверждает устойчивость к мытью и ультрафиолетовому излучению.
- RAL-GZ 479. Регламентирует производственный процесс и его экологическую безопасность.
- DIN EN 13501-1. Пожарный сертификат. «Экодеко» не плавится при горении, не выделяет едкого дыма и хлорсодержащих испарений.
- EN ISO 150 16000. Определяет объем летучих соединений, которые испаряются в замкнутом пространстве.
- Класс А+ (VDA 270 C1, AgBB /DIBt). Класс A+ является наивысшим, он сообщает о незначительной эмиссии веществ. Потому обои на основе Ecodeco могут использоваться в детских комнатах и других помещениях, где выдвигаются самые жесткие требования к экологической безопасности.
- Сертификция Eco Institute. Лаборатория, которая проводит серьезные, обширные тесты, выходящие далеко за рамки юридических требований. Только безвредные и экологически чистые продукты могут использовать знак ECO-Institut.
Продукцию «Экодеко» легко узнать по зеленому узору с надписью Экодеко, расположенному на обратной стороне материала или по ее окраске в нейтрально-зеленый цвет.
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- Продукцию «Экодеко» легко узнать по зеленому узору с надписью «Экодеко»
- © Фото из открытых источников
Использованы дополнительные текстовые, фото и видео материалы сайтов: ecodecowallpaper.com/ru/home/, www.stenova.ru/, Victoria-Stenova/EcoDeco, www.rasch-tapeten.de/ru/home-ru/, www.grandecogroup.com/ru, sd-oboi.ru/news/ecodeco, russian.worldbuild365.com/, www.veika.lt/, russian.worldbuild365.com/, www.publish.ru/, mayakprint.ru, aomir.ru/
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