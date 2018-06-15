Предприятие Уралвагонзавода поставило в Казахстан партию бульдозеров

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Челябинский тракторный завод, входящий в структуру Уралвагонзавода Госкорпорации Ростех, впервые поставил в Казахстан два самых мощных бульдозера из своей продуктовой линейки — модели ДЭТ-400. Машины относятся к 25 тяговому классу. В зависимости от комплектации их вес может варьироваться от 36 до 42 тонн. Их отличает не только мощный двигатель в 370 лошадиных сил, но и высокая маневренность. Техника способна разгоняться до 16 км/ч, в том числе задним ходом.

Техника оснащена быстросъемной кабиной, что заметно упрощает техническое обслуживание. Датчики позволяют контролировать работу всего трактора и отдельных его механизмов. Но самом важным нововведением стало то, что на модели впервые в мировой практике тракторостроения скомбинирована трансмиссия электромеханического типа с вентильно-индукторными электромашинами. Это обеспечивает уникальные ходовые возможности ДЭТ-400 и его высокую надежность в условиях повышенной влажности.

Отправленные в Казахстан бульдозеры ДЭТ выполнены в эксклюзивном варианте, поэтому они оснащены дополнительными опциями. В частности, казахстанские партнеры приобрели бульдозеры с GPS, видеорегистрацией по периметру, системой контроля слепых зон. Это облегчает работу операторов и делает эксплуатацию тракторов более безопасной. На лобовых стеклах дополнительно установлены стеклоомыватели. Помимо кондиционеров в кабинах, по требованию заказчиков, установлены радиоприемники.

«Один из ДЭТов будет работать в Павлодаре. Это бульдозер в чистом виде — без рыхлителя — модели ДЭТ-400-01Б, — рассказал руководитель экспортной службы предприятия Вадим Ощепков. — Второй трактор пополнил парк техники крупного горно-обогатительного комбината на западе Казахстана».

По словам специалиста, из разных вариантов, в том числе зарубежного производства, покупатель выбрал челябинский ДЭТ. Заказчик получил информацию о возможных вариантах комплектации машины и в итоге приобрел бульдозер модели ДЭТ-400-01Б1Л3 — с 50-тонной тяговой лебедкой. Машина будет использоваться для прокладки и расчистки технологических дорог в большом карьере, где необходимо перемещать объекты с помощью мощной лебедки.