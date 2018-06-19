Хабаровск с высоты: город на пятитысячной купюре

Хабаровск — столица Дальнего Востока. Город расположен более чем в 6000 км от Москвы и всего в нескольких десятках километров от Китая — за Амуром, по которому проходит государственная граница России. За 160 лет небольшой город, основанный как военный пост, превратился в крупный экономический и культурный центр, через который проходит основной поток товаров в нашу страну из Азии.

1. Комсомольская и Соборная площади. Изначально это была одна площадь, в дореволюционные годы она называлась Хабаровской, затем Соборной, а с приходом советской власти — Красной и Комсомольской. После восстановления Успенского собора в 2001 году площадь разделили на две.

Успенский собор выделяется на фоне других храмов необычной архитектурой и габаритами. 50-метровая высота здания значительно превышает его длину и ширину, что нетипично для православного зодчества.Центр Хабаровска расположен на трёх холмах, отрогах вулканической горной системы Сихотэ-Алинь. По гребню среднего из них проходит одна из главных магистралей города — улица Муравьёва-Амурского. Улица протянулась на 1,5 километра от Комсомольской площади до площади Ленина. При Советах переименована в Маркса. В 1992 году улице вернули имя государственного деятеля графа Николая Николаевича Муравьева — основателя Хабаровска.На улице Муравьева-Амурского много старинных зданий, которые признаны памятниками архитектуры. На переднем плане слева — доходный дом Плюснина. Больше века назад здесь были установлены первые уличные часы. Сегодня это краевая научная библиотека.Здание правительства Хабаровского края. Построено в 1986 году для обкома партии. Чтобы разместить масштабный комплекс, пришлось снести несколько кварталов исторической застройки.Площадь имени Ленина — главная площадь Хабаровска и одна из самых больших в России. Раньше на её месте была тайга, а после вырубки здесь разместили кладбище, затем — плац. В 1949 году архитектор Ефим Мамешин разработал проект планировки площади. С тех пор её несколько раз реконструировали и лишь в конце 1990-х она приобрела свой современных облик: с брустчаткой, фонтанами и клумбами. В современной России занимает 6-е место по величине — на 550 м² больше московской Красной площади.В народе здание правительства Хабаровского края называют «Белым домом» или «Зубом мудрости».На площади перед зданием правительства расположен комплекс из девяти фонтанов.«Хабаровское реальное училище» было построено в 1901 году. Оно считалось самым престижным учебным заведением: туда принимали только детей городской элиты, а занятия вели лучшие преподаватели. В советские годы здесь располагались больницы и госпитали. Сегодня это здание используется как бизнес-центр.Администрация города Хабаровска.Хабаровск входит в топ-5 самых солнечных городов России. 300 дней в году в краевой столице стоит ясная погода.Кинотеатр «Гигант» открылся в 1931 году показом немецкого фильма «Счастье матушки Краузе». Это самый большой кинотеатр города: четыре зала вмещают 1137 зрителей. За год «Гигант» посещают около 800 тысяч человек — больше, чем всё население Хабаровска.Далеко не каждый крупный город страны может похвастать таким изобилием зелени в центре, какое имеется в Хабаровске. Значительная часть этой зеленой зоны приходится на два почти параллельно идущих бульвара: Амурский и Уссурийский. Они появились в середине XX века на месте, где протекали невзрачные речки Плюснинка и Чардымовка. Их заковали в бетон, отсыпали грунтом и высадили тысячи деревьев.Уссурийский бульвар.Система городских прудов на Уссурийском бульваре.Каскад из трёх разделенных дамбами искусственных водоёмов был построен в 1983 году к 125-летию Хабаровска.«Поющие» фонтаны на прудах. С наступлением темноты струи воды «танцуют» под музыку и переливаются яркими цветами.Комплекс «Платинум Арена». Домашняя арена хоккейного клуба «Амур», выступающего в КХЛ. Во время проведения концертов вмещает до 8500 зрителей. В «Платинум Арене» в разные годы выступали Deep Purple, Boney M, Scorpions, Nazareth, Roxette и другие популярные группы и исполнители.Площадь Славы. Построена в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне в 1975 году. Спустя 10 лет здесь появился мемориальный комплекс с Вечным огнём, посвящённый жителям Хабаровского края, по­гибших на фронтах Великой Отечественной войны. А в 2003-м на площади Славы возвели Спасо-Преображенский Кафедральный собор — третий по величине среди православных храмов России.Хабаровск неоднократно признавался самым благоустроенным городом на всей территории России.Краевой парк имени Муравьёва-Амурского. Этом место — историческое сердце Хабаровска. 12 июня 1854 года генерал-губернатор Сибири Николай Николаевич Муравьев на крутом берегу Амура служил «благодарственное богу молебствие за благополучное прибытие первого амурского сплава к устью реки Уссури»; спустя 4 года здесь устроили военный пост Хабаровка, будущий город. В конце века на месте парка соорудили часовню в честь основания города (не сохранилась). Вокруг часовни естественным путем возник сад с музыкальной беседкой для духовых оркестров, потом на берегу построили яхт-клуб. В годы советской власти сад и сквер превратились в парк культуры и отдыха.Утёс. Смотровая площадка на реку Амур, которая стала символом города и любимым местом для свадебных прогулок. В этом здании сначала располагались военные наблюдатели ПВО, затем — спасательная станция. В 2015 году «Утёс» отреставрировали и передали музею им. Н.И. Гродекова.Колесо обозрения на Центральной набережной в Хабаровске.24 закрытые кабинки оборудованы системой подогрева и кондиционирования.60-метровый аттракцион с яркой подсветкой считается самым высоким на Дальнем Востоке. Говорят, с него можно увидеть китайский город Фуюань.Стадион имени Ленина. В 1956 году его построили на месте заболоченной поймы Амура. Раньше здесь проходили игры по хоккею с мячом, а сегодня это домашняя арена футбольного клуба «СКА-Хабаровск». В 1979 году на стадионе Ленина проходил Чемпионат мира по хоккею с мячом. Рекорд посещаемости — 25 тысяч зрителей — был установлен 12 февраля 1981 года, когда сборная СССР выиграла у сборной Швеции со счетом 3:1.Светодинамический фонтан открыли летом 2017 года после реконструкции набережной.Диаметр фонтана — 38 метров, в центре расположено три чаши меньшего размера. В жаркие дни здесь можно освежиться под струями воды.Хабаровский мост. Ещё одна «визитная карточка» города с 5-тысячной купюры. Общая длина без малого 4 км, основного пролёта — 2,6 км Двухъярусная переправа комбинированная, автомобильно-железнодорожная.Исторический однопутный железнодорожный мост через Амур в Хабаровске был построен в 1913-1916 годах. Работы затянулись из-за Первой Мировой войны. До 1917 года назвался Алексеевским — в честь наследника Российского престола цесаревича Алексея Николаевича. Мост стал заключительной частью самой протяжённой в мире Транссибирской железнодорожной магистрали. На момент строительства железнодорожный мост через Амур был самым длинным в Старом Свете. В современном виде мост был построен к 1999 году и остаётся одним из самых длинных автомобильных мостов в России.Кстати, железнодорожный мост ЧЕРЕЗ Амур дублирует другое уникальное сооружение — однопутный железнодорожный тоннель ПОД Амуром. Длина этого единственного подводного сооружения на российских железных дорогах превышает 7 километров. Построили тоннель в 1937-41 годах. Очевидно, в преддверии вероятной в ту пору войны на Дальнем Востоке руководители страны решили таким образом подстраховаться и учесть опыт 20-х годов, когда взорванные несколько пролетов моста через Амур фактически на пять лет разорвали Транссиб.Пролёт оригинального железнодорожного Алексеевского моста длиной 127 метров и массой 1100 тонн сегодня является главным экспонатом Музея истории Амурского моста.Железнодорожный вокзал Хабаровска. Вокзал принял первый поезд из Владивостока в 1897 году. Первое здание вокзала было деревянным и полностью сгорело в апреле 1920-го под артиллерийским огнём японских интервентов. Каменное здание построили в 1926 году — причем по дореволюционному проекту, в 60-е его снесли в ходе большой реконструкции и взамен поставили примитивное, хотя и функциональное железобетонное двухэтажное строение. Современный вид в стиле русского модерна вокзал приобрел во время кардинальной реконструкции в 2000 — 2007 годах.Привокзальная площадь с 2008 года носит имя землепроходца Ерофея Хабарова, здесь же в 1958 году был установлен памятник Хабарову.Хабаровский государственный цирк.Транспортная развязка на пересечении улиц Ленинградская и Карла Маркса.Церковь святой великомученицы княгини Елисаветы.Штаб Восточного военного округа — самого мощного в России по боевому составу. В его состав входят Дальневосточный военный округ, Тихоокеанский флот, восточная часть Сибирского военного округа, а также командование ВВС и ПВО.Городской парк отдыха. Помимо уличных аттракционов здесь есть комплекс «Арлекин» с боулингом, кафе и другими развлечениями.ТРЦ «Энерго-Плаза».Недостроенный бизнес-центр «Новый квартал», работы над которым прекратились в 2010 году. Здание высотой 103 метра — самое высокое в Хабаровске.Торговый центр «На Пушкина».Арена «Ерофей» — самый крупный стадион для хоккея с мячом в мире.Это домашняя арена хоккейного клуба «СКА-Нефтяник». Помимо хоккея с мячом, на стадионе проводят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу и футболу. Арена вмещает 10 тысяч зрителейНа парковке арены иногда проводят соревнования по дрифту.Улица имени Павла Леонтьевича Морозова, почетного гражданина и экс-председателя Хабаровского горисполкома. Такое длинное название улица получила для того, чтобы имя и фамилия чиновника не ассоциировались с именем Павлика Морозова. Хабаровчане по сей день благодарны Морозову, который запустил в городе троллейбусную линию, построил краевую больницу, театр Музыкальной комедии и гостиницы «Турист» и «Интурист». История названия улицы довольно загадочна: в архивах нет никаких записей о переименовании этого участка улицы Пионерской, кто именно принял такое решение тоже неизвестно.Микрорайон Флегонтова — один из новых жилмассивов, формирующих облик современного Хабаровска. Все дома кроме трех, сохранившихся от старой застройки, ориентированы строго по сторонам света: с юга на север или с востока на запад.Жилой комплекс «Дендрарий».Своё название этот ЖК получил в честь расположенного рядом Хабаровского дендрария.Жилой комплекс «Амурские Зори».Северный микрорайон.Кино-развлекательный центр «Хабаровск» — один из старейших кинотеатров города. Свой яркий современный вид он обрел в 2013 году после масштабной реконструкции.Храм преподобного Серафима Саровского. С выбором места для его строительства связана городская легенда. В 1993 году, когда в Хабаровск прибыла икона с частицей мощей этого святого, люди стали рассказывать о чудесных знамениях. По ночам в одном и том же месте будто бы полыхал огонь, но вблизи видение исчезало. Вскоре там начали проводить молебны, а в 2003 году был заложен первый камень в основание храма.Парк «Северный». Популярная зона отдыха хабаровчан и место для свадебных фотосессий. Беседки, колоннада и мост возле каскада из трех прудов выполнены в том же стиле, что и расположенный рядом Дворец торжеств.Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) — один из крупнейших вузов Дальнего Востока России. Он был основан в 1958 году как Хабаровский автомобильно-дорожный институт. Позже вуз был преобразован в политехнический институт, в 1992 году — получил статус университета, а в 2005 — обрёл свое современное название.Главный корпус Педагогического института Тихоокеанского государственного университета. Аббревиатура ДВГГУ на фасаде — отсылка к недавнему прошлому вуза. До слияния с ТОГУ он носил название Дальневосточного государственного гуманитарного университета.Краевой клинический центр онкологии. Благодаря современному оборудованию и передовым методам лечения он считается одним из лучших за Уралом. На его базе действует центр ядерной медицины. Использование радиоактивных изотопов позволяет диагностировать рак на самых ранних стадиях, когда патологические изменения нельзя увидеть с помощью обычного томографа.Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ) — старейшее дальневосточное предприятие по производству котельных и моторных топлив. Завод был введен в эксплуатацию в 1935 году.Сейчас мощность ХНПЗ составляет 5 млн тонн нефти в год. Он обеспечивает нефтепродуктами Дальний Восток и Восточную Сибирь. Часть продукции идет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.В 2015 году на предприятии завершилась масштабная реконструкция. Она позволила не только увеличить мощность завода, но улучшить экологические показатели и полностью перейти на производство топлива стандарта «Евро-5».Нефтепричал. Здесь нефтепродукты грузят на танкеры, которые доставляют топливо в отдаленные районы Хабаровского края — Нанайский и Аяно-Майский.Пивоваренный завод «Балтика-Хабаровск» — один из ведущих налогоплательщиков региона.Хабаровская ТЭЦ-1 отапливает регион с 1954 года. В 2006 году начался перевод котлов с угля на природный газ, чтобы снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. К ноябрю 2018 года должен быть газифицирован последний, девятый по счету, котлоагрегат. Работать на угле продолжат только самые старые котлы, которые были построены в 50-е годы и уже не подлежат реконструкции.Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база (РЭБ) флота в Артиллеристской протоке. Затон для стоянки и ремонта судов Амурского речного пароходства был обустроен здесь в 1929 году. Акватория затона РЭБ — традиционное место проведения соревнований по парусному спорту и гребле на байдарках и каноэ.«Башня Инфиделя». Недостроенное здание на окраине Хабаровска — именно отсюда открывается вид, запечатленный на пятитысячной купюре. Местные жители называют здание «Вороньим гнездом», «Домом архитектора» или «Башней Инфиделя» и строят догадки о его истинном предназначении. Одни считают, что башня должна была глушить радиоволны, другие — что здесь планировались эксперименты с химическим оружием. По самой правдоподобной версии, в здании должна были разместиться компрессорная станция для подачи воздуха в находящийся внизу тоннель.Железнодорожный тоннель «Амурский» под улицей Уборевича. Сооружение длиной 400 метров было построено больше века назад — в 1916 году.Хабаровск регулярно попадает в топ-10 городов России с самыми высокими ценами на жилую недвижимость.Самый простой и быстрый способ добраться из Хабаровска в Китай — отправиться туда на теплоходе. Чтобы попасть в Фуюань, достаточно преодолеть 65 км вверх по течению Амура.Хабаровск одним из первых в нашей стране встречает рассвет и провожает вечернее солнце. Разница во времени со столицей составляет 7 часов. Когда москвичи еще только спешат на обед, хабаровчане уже любуются закатом.