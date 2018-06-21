Испытания первой фазы ВТСП ТОУ 220 кВ пройдены успешно

В 2014 году Правительство Москвы инициировало проект по внедрению токоограничивающих устройств на основе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП ТОУ) для обеспечения высокой надежности электроснабжения города. Проект, реализуемый АО «Объединенная энергетическая компания» и ЗАО «СуперОкс», закладывает платформу для развития сверхпроводниковой энергетики в России.

Токоограничивающее устройство на основе высокотемпературной сверхпроводимости производства российской компании «СуперОкс» успешно выдержало приемо-сдаточные испытания и готово к передаче АО «ОЭК». Испытания проводились в крупнейшем международном испытательном центре KERI (Южная Корея, г. Чханвон). ВТСП ТОУ имеет класс напряжения 220 кВ, его мощности достаточно для поддержания сверхнадежного электроснабжения трех районов мегаполиса населением 500 тысяч человек.

Применение устройств ВТСП ТОУ позволит реализовать полноценную кольцевую схему электроснабжения города Москвы, гарантировав бесперебойное электроснабжение и сократив сроки технологического присоединения. Реализация проекта не несет тарифных последствий для конечных потребителей и имеет в перспективе значительный экономический эффект для российской столицы.

«Основная функция устройства — практически мгновенное ограничение тока короткого замыкания и снижение при этом нагрузки на другие элементы системы, — отмечает генеральный директор АО „ОЭК“ Андрей Майоров. — ВТСП ТОУ снижает ток короткого замыкания в 5-10 раз и радикально уменьшает требования к стойкости всего оборудования энергосистемы в аварийных режимах».

Технология ВТСП ТОУ — это результат более чем 25-летней научно-технической работы. Под руководством «СуперОкс» в процессе разработки и испытаний устройства было задействовано более 400 специалистов, в том числе ведущих мировых экспертов. Первый сверхпроводниковый ограничитель тока будет внедрен на подстанции АО «ОЭК» «Мневники», включение под напряжение запланировано на декабрь 2018 года. Министерством энергетики РФ проекту присвоен статус национального.