Новый ФОК открыт в Краснодарском крае

В ауле Урупском Успенского района, где проживает немногим более 2.000 человек, открылся малобюджетный универсальный спортивный комплекс «Борцовский зал». Это уже пятый по счёту подобный объект, построенный в крае с начала года. Теперь учащиеся спортшколы Успенского района смогут заниматься единоборствами, мини-футболом, волейболом, баскетболом, самбо, дзюдо и другими видами спорта. Единовременно комплекс способен принять до 100 человек.

Стоимость объекта составила более 37 млн рублей, большая часть из них — 34,5 млн рублей — средства краевого бюджета.

В ближайшее время планируется открыть ещё два подобных комплекса в Новокубанском и Славянском районах, а в этом году началось строительство ещё десяти подобных комплексов.