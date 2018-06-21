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Спортивные объекты

Новый ФОК открыт в Краснодарском крае

  •  © kubansport.ru

В ауле Урупском Успенского района, где проживает немногим более 2.000 человек, открылся малобюджетный универсальный спортивный комплекс «Борцовский зал». Это уже пятый по счёту подобный объект, построенный в крае с начала года. Теперь учащиеся спортшколы Успенского района смогут заниматься единоборствами, мини-футболом, волейболом, баскетболом, самбо, дзюдо и другими видами спорта. Единовременно комплекс способен принять до 100 человек.

Стоимость объекта составила более 37 млн рублей, большая часть из них — 34,5 млн рублей — средства краевого бюджета.

В ближайшее время планируется открыть ещё два подобных комплекса в Новокубанском и Славянском районах, а в этом году началось строительство ещё десяти подобных комплексов.

  •  © kubansport.ru
  •  © kubansport.ru
  •  © kubansport.ru
  •  © kubansport.ru
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http://www.kubansport.ru/press/news/41463/

Краснодарский край, ФОК
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