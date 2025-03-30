Новые спортивные объекты

Новые спортивные объектыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
25 марта в селе Сунтар Якутии состоялось торжественное открытие современного спортивного комплекса с плавательным бассейном. Трехэтажное здание площадью 2400 квадратных метров построено по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы».
В комплексе есть шестидорожковый бассейн размером 25 на 11 метров, тренажерный зал, раздевалки и душевые, медицинский кабинет, трибуны на 140 зрителей, буфет и административные помещения.
Новый комплекс позволит жителям Сунтара и всего улуса круглый год заниматься плаванием, проводить тренировки и соревнования. Одновременно в бассейне могут заниматься до 42 человек.
Новый спортивный комплекс для детей открыли в Краснодарском крае
В поселке Восход Новокубанского района Краснодарского края открыли спортивный комплекс «Юниор», предназначенный для занятий художественной гимнастикой, спортивной акробатикой и различными видами единоборств, в том числе — самбо. В новом здании в отделениях самбо, дзюдо, акробатики смогут тренироваться более 200 человек.
На строительство спортивного комплекса было выделено более 46 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов.
https://utyug.info/new/novyy-sportivnyy-kompleks-dlya-detey-otkryli-v-krasnodarskom-krae-58292/
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