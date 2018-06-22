«Ямал СПГ» поставил первую партию СПГ в Испанию



Газовоз ледового класса Arc7 «Федор Литке» в порту Mugardos

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ПАО «НОВАТЭК» сообщает, что ОАО «Ямал СПГ» произвело отгрузку первой танкерной партии сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочному контракту испанской компании Gas Natural Fenosa.

В полном соответствии с графиком, газовоз ледового класса Arc7 «Федор Литке» грузовместимостью более 170 тыс. куб. м СПГ произвел разгрузку танкерной партии в порту Мугардос. Ежегодный объем поставок по контракту длительностью 24 года составит 2,5 млн т СПГ, что эквивалентно более 3 млрд куб. м природного газа.

Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Первая танкерная партия, отгруженная сегодня Gas Natural Fenosa, является новой вехой в поставках российского газа, поскольку это — первый российский газ, поставленный по долгосрочному договору в Испанию, куда не поставляется российский трубопроводный газ. Мы будем рады выполнять наши долгосрочные контрактные обязательства, поставляя экологически чистое топливо, природный газ, компании Gas Natural Fenosa — крупнейшему поставщику газа на испанском рынке».