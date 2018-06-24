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AZIMUT оснастил аэропорты Арабской Республики Египет новейшей системой УВД — «Галактика»

  •  © azimut.ru

Ведущий российский разработчик и поставщик оборудования в области организации воздушного движения АО «Азимут» успешно завершил основные работы по внедрению КСА УВД «Галактика» в аэропортах Арабской Республики Египет.

Специалистами АО «Азимут» в рамках долгосрочного контракта с Арабской Республикой Египет успешно выполнены следующие работы:

  • монтаж и пусконаладочные работы всех изделий, заводские и приёмосдаточные испытания, а также проведено обучение диспетчерского и инженерного персонала аэродромного центра УВД в международном аэропорту г. Александрии. Оборудование подготовлено к вводу в эксплуатацию.

  • завершены заводские испытания, проводится монтаж оборудования аэродромного центра УВД в международном аэропорту г. Луксор. Проведение приемосдаточных испытаний намечено на вторую половину июля 2018.

  • успешно завершены заводские испытания Национальной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения (КСА ПИВП и ОПВД). Оборудование готовится к отгрузке.

  • ведется изготовление оборудования аэродромного центра УВД для международного аэропорта г. Асуан.

Внедрение единого Комплекса Систем Автоматизации ПИВП и ОПВД на территории всего государства обеспечит автоматизацию военно-гражданской координации, позволит гибко использовать воздушное пространство и регулировать потоки воздушного движения, что в свою очередь приведет к повышению пропускной способности воздушного пространства и безопасности полетов как коммерческой, так и государственной авиации во всем регионе.

АО «Азимут» при содействии Госкорпорации «Ростех» разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением.

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http://azimut.ru/news/news_199.html

АО Азимут, КСА УВД Галактика, Египет
  • Бобер Бобров Бобер Бобров
    25.06.1800:25:09

    Пришлось гуглить что такое УВД. Круто! У них на сайте новость, что недавно еще и в Германию свою Галактику поставили. Прям, молодцы!

    #1047307
    • Human RS Human RS
      25.06.1801:08:11

      У них на сайте новость, что недавно еще и в Германию свою Галактику поставили.

      Тсс!     Эта новость будет опубликована позже. Эти новости достаточно весомые, поэтому я решил, что лучше их по отдельности.

      Отредактировано: Human RS~01:09 25.06.18
      #1047310
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