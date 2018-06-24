Ведущий российский разработчик и поставщик оборудования в области организации воздушного движения АО «Азимут» успешно завершил основные работы по внедрению КСА УВД «Галактика» в аэропортах Арабской Республики Египет.

Специалистами АО «Азимут» в рамках долгосрочного контракта с Арабской Республикой Египет успешно выполнены следующие работы:

монтаж и пусконаладочные работы всех изделий, заводские и приёмосдаточные испытания, а также проведено обучение диспетчерского и инженерного персонала аэродромного центра УВД в международном аэропорту г. Александрии. Оборудование подготовлено к вводу в эксплуатацию.

завершены заводские испытания, проводится монтаж оборудования аэродромного центра УВД в международном аэропорту г. Луксор. Проведение приемосдаточных испытаний намечено на вторую половину июля 2018.

успешно завершены заводские испытания Национальной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения (КСА ПИВП и ОПВД). Оборудование готовится к отгрузке.

ведется изготовление оборудования аэродромного центра УВД для международного аэропорта г. Асуан.

Внедрение единого Комплекса Систем Автоматизации ПИВП и ОПВД на территории всего государства обеспечит автоматизацию военно-гражданской координации, позволит гибко использовать воздушное пространство и регулировать потоки воздушного движения, что в свою очередь приведет к повышению пропускной способности воздушного пространства и безопасности полетов как коммерческой, так и государственной авиации во всем регионе.

АО «Азимут» при содействии Госкорпорации «Ростех» разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением.