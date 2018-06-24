Нижегородская Судостроительная компания «АЭРОХОД» по заказу АО «Северречфлот» завершила строительство и испытания судов на воздушной подушке проекта А20П «Югорский-8» и «Югорский-9». Испытания были завершены 04 июня 2018 года после чего суда из Нижнего Новгорода были отправлены автотранспортом в г. Ханты — Мансийск для пополнения парка судов АО «Северречфлот».

Судно на воздушной подушке проекта А20 предназначено для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов на реках, озёрах и прибрежных зонах морей. Оно способно двигаться по мелководью, болотам, битому льду и глубокому снегу. Корпус судна выполнен из алюминиево-магниевых сплавов, В качестве главного двигателя установлен дизельный двигатель ЯМЗ-536 с номинальной мощностью 370 л.с. Судно способно развивать скорость на воде до 50, а на снегу до 60 км/ч. Пассажировместимость — 26 посадочных мест.

8 июня суда прибыли в место назначения. Планируется, что они начнут свою работу уже этой осенью. Аэроходы будут доставлять пассажиров из Ханты-Мансийска в Пырь-Ях и Кышик, а зимой по замёрзшей реке до посёлков Выкатное и Нялино. Новые суда заменят работающие на маршруте теплоходы «Назым» и «Югорский — 5.

Судостроительная компания «АЭРОХОД» работает в Нижнем Новогороде и специализируется на разработке и производстве амфибийных судов на воздушной подушке (СВП). Обеспечение круглогодичных перевозок в северных районах с использованием СВП является приоритетным направлением работы предприятия.

В течение последних 19-ти лет компанией разработаны, сертифицированы и серийно строятся амфибийные СВП проектов А5, А8, А20, А25, А32 и А48 вместимостью от 6 до 50 человек.

На сегодня в эксплуатации находятся около 900 единиц СВП данных типов. География поставок охватывает практически всю территорию России.

Экспортные поставки включают такие страны, как Финляндия, Швеция, Южная Корея, ОАЭ, Индия, Китай.