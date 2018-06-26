«Авиастар-СП» завершил работы по установке интерьера на юбилейном для предприятия SSJ100

С момента заключения соглашения о производственной кооперации по монтажу и отработке систем интерьера на самолете SSJ100 ульяновским авиазаводом завершены работы на 100-м воздушном судне. Из производства окончательной сборки «Авиастара» на летно-испытательную станцию произведена выкатка юбилейного для завода авиалайнера, сообщает пресс-служба компании.

SSJ100 «Михаил Громов» (No 95161) пополнит парк авиакомпании «Аэрофлот». Он будет поставлен в компоновке на 87 пассажирских мест с двухклассным разделением салона. Всего в рамках производственной кооперации было освоено 11 различных компоновок пассажирских салонов, две из которых — для иностранных компаний."Авиастар-СП" является основным кооперантом компании по монтажу и отработке систем интерьера на ВС в компоновках бизнес- и эконом-класса. С 2012 года, с начала реализации производственной кооперации с участием ульяновского авиазавода, самолеты с установленным на «Авиастаре» интерьером были переданы в эксплуатацию российским авиакомпаниям — «Аэрофлот», «Ямал», «Газпром авиа», «Азимут», «ИрАэро», «Якутия», а также иностранным перевозчикам — «Lao Central Airlines» (Лаос) и «Sky Aviation» (Индонезия)", — говорится в сообщении.В настоящее время монтаж и отработка систем интерьера выполняются на «Авиастаре» за 10 рабочих дней. «В перспективе, при таком темпе, а также при использовании второго рабочего места для SSJ100 „Авиастар-СП“ сможет выполнить свои обязательства, приняв до 60 воздушных судов в год», — рассказывает руководитель проекта RRJ-95 Виктор Герасимов.В рамках кооперации на «Авиастаре» осуществляется монтаж кухонных и туалетных модулей, боковых и потолочных панелей, гардеробов, перегородок, пассажирских кресел и кресел бортпроводников в комплектации по требованию покупателя. На SSJ100 устанавливаются аварийно-спасательное оборудование, средства противопожарной защиты. Также выполняется отработка систем светотехнического, кухонного, кислородного оборудования. Завершающий этап — отработка системы кондиционирования воздуха при работающем ВСУ и оформление Сертификата качества.АО «Авиастар-СП» также принимает участие в проведении предполетной подготовки всех самолетов Superjet 100 на летно-испытательной станции предприятия для вылета в Центр поставок компании Гражданские самолеты Сухого (г. Жуковский), где ВС передают заказчику.