Красноярский завод холодильников представил новые модели с системой Full No Frost

Красноярский завод холодильников «Бирюса» — один из крупнейших производителей холодильной техники в России. Основные направления деятельности - производство бытовых холодильников и торгового холодильного оборудования.

В июге 2018 года завод представил новый модельный ряд холодильников «Бирюса» серии FNF с автоматической системой оттаивания Full No Frost. Холодильники серии FNF экономно расходуют электроэнергию и соответствуют высокому классу энергоэффективности А.

Четыре модели высотой от 175 до 207 см: Бирюса 320NF (175 см), Бирюса 340NF (192 см), Бирюса 360NF (190 см), Бирюса 380NF (207 см). Холодильники с автоматической системой оттаивания Full No Frost не требуют разморозки. Система многопоточной циркуляции воздуха AIR FLOW обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение продуктов на всех полках холодным воздухом, непрерывно поступающим из морозильного отделения в холодильное.

Новый модельный ряд оснащен ярким и равномерным LED-освещением холодильной камеры. Светильник расположен таким образом, что содержимое полок и зоны свежести отлично просматривается даже при максимальной загрузке продуктами. При открывании двери холодильной камеры происходит постепенное увеличение яркости света.

Свежие продукты в холодильном отделении распределяются оптимально благодаря правильно организованному внутреннему пространству: стеклянные полки переставляются по высоте, вместительное отделение для овощей и фруктов FRESH ZONE, полки-барьеры на всю ширину двери, вкладыш на 10 яиц и масленка. В нижней увеличенной полке-барьере DRINKS ZONE можно хранить емкости различных размеров. Полки из ударопрочного стекла выдерживают нагрузку до 22 кг.

Зона свежести оснащена регулятором HUMIDITY CONTROL, с помощью которого можно менять уровень влажности, выбирая наиболее подходящий для каждого вида продуктов.

Для быстрого и качественного замораживания большого количества свежих продуктов предусмотрена функция «Замораживание». Специальный регулятор FREEZE CONTROL обеспечивает максимально быструю заморозку продуктов. Ящики морозильной камеры легко выдвигаются благодаря системе боковых роликовых направляющих. Специальные фиксаторы исключают выпадение ящиков при полном выдвижении.

Холодильники «Бирюса» с системой Full No Frost оснащены надежным механическим управлением. Колебания в сети до 242 В не влияют на работу холодильника, что актуально для многих регионов России и ближайших стран СНГ.

Их можно эксплуатировать в широком диапазоне температуры окружающей среды от +16 до +38 °С.

Цветовые исполнения моделей с системой Full No Frost: белый, бежевый, металлик, матовый графит.

Подробные характеристики моделей можно посмотреть в каталоге.

Красноярский завод холодильников «Бирюса» имеет производство полного цикла. Большинство деталей изготавливаются самостоятельно из материалов и комплектующих известных мировых производителей. Широко развитая сеть сервисных центров позволяет осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание продукции на всей территории продаж.

В 1964 году начат серийный выпуск холодильников «Бирюса». Название «Бирюса» было дано в честь одной из красивейших горных рек Сибири.