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Производство

Красноярский завод холодильников представил новые модели с системой Full No Frost

  •  © biryusa.ru

Красноярский завод холодильников «Бирюса» — один из крупнейших производителей холодильной техники в России. Основные направления деятельности - производство бытовых холодильников и торгового холодильного оборудования.

В июге 2018 года завод представил новый модельный ряд холодильников «Бирюса» серии FNF с автоматической системой оттаивания Full No Frost. Холодильники серии FNF экономно расходуют электроэнергию и соответствуют высокому классу энергоэффективности А.

Четыре модели высотой от 175 до 207 см: Бирюса 320NF (175 см), Бирюса 340NF (192 см), Бирюса 360NF (190 см), Бирюса 380NF (207 см). Холодильники с автоматической системой оттаивания Full No Frost не требуют разморозки. Система многопоточной циркуляции воздуха AIR FLOW обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение продуктов на всех полках холодным воздухом, непрерывно поступающим из морозильного отделения в холодильное.

  •  © biryusa.ru
  •  © biryusa.ru

Новый модельный ряд оснащен ярким и равномерным LED-освещением холодильной камеры. Светильник расположен таким образом, что содержимое полок и зоны свежести отлично просматривается даже при максимальной загрузке продуктами. При открывании двери холодильной камеры происходит постепенное увеличение яркости света.

Свежие продукты в холодильном отделении распределяются оптимально благодаря правильно организованному внутреннему пространству: стеклянные полки переставляются по высоте, вместительное отделение для овощей и фруктов FRESH ZONE, полки-барьеры на всю ширину двери, вкладыш на 10 яиц и масленка. В нижней увеличенной полке-барьере DRINKS ZONE можно хранить емкости различных размеров. Полки из ударопрочного стекла выдерживают нагрузку до 22 кг.

  •  © biryusa.ru

Зона свежести оснащена регулятором HUMIDITY CONTROL, с помощью которого можно менять уровень влажности, выбирая наиболее подходящий для каждого вида продуктов.

Для быстрого и качественного замораживания большого количества свежих продуктов предусмотрена функция «Замораживание». Специальный регулятор FREEZE CONTROL обеспечивает максимально быструю заморозку продуктов. Ящики морозильной камеры легко выдвигаются благодаря системе боковых роликовых направляющих. Специальные фиксаторы исключают выпадение ящиков при полном выдвижении.

Холодильники «Бирюса» с системой Full No Frost оснащены надежным механическим управлением. Колебания в сети до 242 В не влияют на работу холодильника, что актуально для многих регионов России и ближайших стран СНГ.

Их можно эксплуатировать в широком диапазоне температуры окружающей среды от +16 до +38 °С.

Цветовые исполнения моделей с системой Full No Frost: белый, бежевый, металлик, матовый графит.

Подробные характеристики моделей можно посмотреть в каталоге.

Красноярский завод холодильников «Бирюса» имеет производство полного цикла. Большинство деталей изготавливаются самостоятельно из материалов и комплектующих известных мировых производителей. Широко развитая сеть сервисных центров позволяет осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание продукции на всей территории продаж.

В 1964 году начат серийный выпуск холодильников «Бирюса». Название «Бирюса» было дано в честь одной из красивейших горных рек Сибири.

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Бирюса, холодильник, Красоярск
  • Нет аватара ЗаМир
    02.07.1810:11:17

    Ну здорово, придёт время, буду покупать новый холодильник, обязательно поинтеремуюсь)))

    #1049030
  • Сулейман Туранхембиев
    02.07.1810:44:55

    у меня холодильник такого класса обьема и ноуфроста от стинола работает 17 год … ноуфростовая функция и резинка умерла на 10 год

    #1049038
  • Сергей Волошин Сергей Волошин
    02.07.1815:36:19

    Очень нужная рубрика. Считаю, что руководителям проекта необходимо ввести специальный раздел под таким наименованием — «Покупаем российское».

    До событий 2014 г. я не особо то и задумывался о том, товар какого производителя я покупаю. И,следует признать, что в основном, это были товары импортного производства. После 2014 г. я стал стремиться покупать только товары производства России.

    Оказалось, что есть достаточно много прекрасных товаров нашего производства, о которых я никогда и не слышал. Думаю, что я не один такой.

    Еще со времен ЕБНа у нас сложились стереотипы: Бош, Нивея, Кастрол и т. д.

    Надо ломать их и переходить на «Сделано в России».

    Яркий пример такого импортозамещения — холодильники «Бирюса».

    В позапрошлом году купил на дачу большой двухкамерный холодильник «Бирюса».

    Два года работы без малейших нареканий. В этом году настала пора замены холодильника дома — без колебаний опять купил «Бирюсу».

    Для своего любимого Passata теперь покупаю Лукойловское масло, которое ничуть на хоже масел известных брендов при существенно более низкой цене, фильтры производства Питерской фирмы «Бигфильтр». Раньше покупал аккумуляторы Варта, этой зимой купил аккумулятор «Зверь».

    Нашел замену гелю для бритья «Нивея» гелем российского производства и т. д. и т. п.

    Но! Многие российские заменители раскрученных брендов очень трудно найти ввиду их малой известности. Иногда приходится днями шерстить инет, что бы найти тот или иной российский товар.

    #1049112
  • Бобер Бобров Бобер Бобров
    02.07.1816:02:44

    Текст — кровь из глаз. Все эти FRESH ZONE и HUMIDITY CONTROL несут в нем нулевую смысловую нагрузку, но здорово снижают удобочитаемость.

    Идея про продвижение знака «Сделано в России» дюже здравая.

    #1049123
  • Игорь Землянкин
    02.07.1820:24:47

    Ура, ура! В наших (не лицензионных!) холодильниках появилась циркуляция воздуха и фрэш зона! Главное, чтобы ценник теперь был правильный и качество было на уровне.

    PS: Посмотрел цены на оф.сайте — весьма неплохо. Сколько будут стоить в других городах (транспортные расходы, однако)…

    Отредактировано: Игорь Землянкин~20:36 02.07.18
    #1049180
  • Михаил Безработный Михаил Безработный
    02.07.1821:31:02

    КРАСНОЯРЦЫ!!! РОДНЫЕ!!!

    Крик души прямо моей… Мы же в России вроде… Почему англо-саксонский рабский ген так до сих пор сидит в вас??? Ну оооооочень давно уже прошёл этот 1861 год… Ну всё, уже всё отменили… Будьте свободными русскими!!! Я ну никаааааааак не пойму… Новость, да, супер!!! Мне в руку прямо. Старый Бирюсу отец с матерью аж 40 лет назад покупали, а он работает… Да, дверки повылетали, не так морозит и т. д., но работает. И я прямо мучался между вами и Самсунгом сейчас что брать и вот она новость для меня здесь родная. Но как мне помочь вам??? Зона свежести трудно написать??? А авто-разморозка трудно??? Или полная авто-разморозка трудно??? Ну что у вас не так??? Инструкция есть на русском, а это не можете??? Почему бабушки и дедушки, которые знают немецкий, а не английский например должны открывать русский холодильник и думать, а что это значит, а??? Ну как мне ещё помочь вам??? Вам не реально печатать на рабском языке для экспорта, если это понятно нужно, а для местных для нас на нашем родном??? Ну не хочу я видеть рабский язык каждый раз открывая его… Я ещё Самсунгу это могу простить, а вам нет… Ауууууууууууу, красноярцы!!! Чем и как мне ещё вам помочь избавиться от рабского гена??? Ведь вы же все там на заводе каждый день же на великом и могучем разговариваете??? Или…

    #1049194
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