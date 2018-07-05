РУСЭЛПРОМ поставил уникальные компоненты системы электродвижения для новейших атомных ледоколов

Российские ледоколы нового поколения «Арктика», «Сибирь» и «Урал» в настоящее время находятся на различных стадиях строительства. Атомоходы поочередно войдут в строй до 2022 года. Головной из них — «Арктика» — планируется к сдаче летом 2019 года.

В создании этих особо мощных атомоходов участвует целый ряд ведущих промышленных компаний страны.

К примеру, российский электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ оснащает все три ледокола данного проекта компонентами системы электродвижения — гребными электродвигателями (ГЭД), турбогенераторами и другими устройствами. На сегодня РУСЭЛПРОМ изготовил и поставил по три ГЭД и два генератора для «Арктики» и «Сибири». На производственных площадках концерна завершается производство электрооборудования для «Урала».

Асинхронные электродвигатели для новых ледоколов не имеют аналогов в мире. Вес каждого ГЭД составляет более 300 т, а мощность — 20 МВт, что обеспечивает общую мощность на валах ледокола 60 МВт. Благодаря такой мощности атомоход сможет ломать льды толщиной до 2,9 м, что обеспечит беспрепятственное круглогодичное прохождение по Северному морскому пути.

Отметим, что высокая перегрузочная способность ГЭД позволяет обеспечить стабильное функционирование судна в условиях разной ледовой обстановки: при движении в сплоченных мелкобитых и набивных льдах, в условиях непрерывной работы ледокола в ровном сплошном льду, а также в сплоченных крупно-мелкобитых торосистых льдах, когда лопасти гребных винтов фрезеруют попавшие под них льдины.

При проектировании электрических машин к оборудованию были предъявлены наивысшие требования по надежности, перегрузочным способностям и минимизации текущих эксплуатационных расходов на весь срок его работы. К разработке были подключены все конструкторские силы РУСЭЛПРОМа. В итоге созданы инновационные продукты, которые в дальнейшем позволят комплектовать строящиеся суда отечественным электрооборудованием, не прибегая к услугам зарубежных поставщиков.

Новый тип атомных ледоколов ЛК-60Я — наследник уникальной линейки судов типа «Арктика». Шесть кораблей-предшественников уже вошли в историю России и стали гордостью отечественных конструкторов и судостроителей.

Технический проект новых атомоходов создан ОАО ЦКБ «Айсберг». На ледоколе предусмотрена энергетическая установка с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт разработки ОАО «ОКБМ Африкантов». Водоизмещение — 33 540 т, длина — 172,2 м (160 м по ватерлинии), ширина — 33 м (32 м по ватерлинии), высота — 15,2 м, осадка — 10,5/8,5 м. Скорость хода — 22 узла. Экипаж — 74 человека. Таким образом, ледоколы типа ЛК-60Я проекта 22220 заявили свое мировое первенство — по размерам, мощности и ледокольным возможностям.



Спуск на воду ледоколов нового поколения «Арктика» и «Сибирь»

© www.ruselprom.ru