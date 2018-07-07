«АМТ-СПЕЦАВИА» поставила в Болгарию первый строительный принтер «АМТ»

Пополняется парк строительных принтеров «АМТ» в Европе: в конце мая 2018 ярославские инженеры произвели шеф-монтаж и пусконаладку первого строительного 3D принтера в Болгарии. Так же специалисты группы компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» на месте обучили персонал компании-покупателя работе на оборудовании. Помимо управления принтером учебная программа так же включала: формирование G-кодов, подбор рецептуры из местных материалов и приготовление смесей для печати, регламентное обслуживание оборудования, тестовую печать. Отметим, что в Болгарию поставлен строительный принтер «АМТ» S-6044 Long с рабочим полем 8×8 метров. Принтер может печатать стандартными составами на основе цемента М 300-500. Скорость печати составляет порядка 10 кв.м /ч в пересчете на однокамерную стену.

«В Болгарию мы поставили принтер одной из самых популярных моделей, — поясняет генеральный директор Группы компаний „АМТ-СПЕЦАВИА“ Александр Маслов. — Наши болгарские клиенты собираются печатать на нем жилые здания и изделия для благоустройства. Мы убедились, что болгарские специалисты имеют хорошую квалификацию и теперь получили необходимые навыки, чтобы успешно начать работу».

Группа компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» (Ярославль, Россия) — ведущий производитель и разработчик профессионального 3D оборудования для строительства. «АМТ-СПЕЦАВИА» является первым в Европе серийным производителем строительных 3D-принтеров: от малоформатных (для печати малых архитектурных форм) до больших (для печати зданий высотой до 3 этажей). Оборудованием ярославского производства напечатаны первое здание и первый жилой дом в Европе и СНГ. На сегодня принтеры торговой марки «АМТ» работают в 8 странах мира.