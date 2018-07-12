Трасса «Таврида» готова на треть

Готовность трассы «Таврида» составляет 34%, заасфальтировано почти 100 км первой очереди трассы. Об этом сегодня на выездном заседании общественного совета при Госкомитете дорожного хозяйства Крыма сообщил заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по проектированию Виталий Родяшин.

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"В настоящее время общая готовность объекта составляет 34%. На первом-четвертом этапах заасфальтировано 97,7 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении без верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона первой очереди строительства", — сказал Родяшин.

По информации пресс-службы компании «ВАД», также заасфальтировано 39,4 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении без верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона второй очереди строительства. На пятом и шестом этапах к укладке асфальта пока не приступали.

На строительстве задействовано свыше 1000 единиц техники и более 3000 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком.

Компания «ВАД» из Санкт-Петербурга была назначена генподрядчиком строительства трассы «Таврида» осенью прошлого года. Общая протяжённость трассы составит 250,7 км, стоимость — около 149,3 млрд рублей.

Строительство трассы разделено на семь участков (этапов), шесть из которых проходят по Республике Крым, ещё один — по территории Севастополя.

Запуск движения транспорта по «Тавриде» будет осуществляться в две очереди. В двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (первый-четвертый этапы — 190 км) движение по автомобильной дороге планируют запустить в декабре 2018 года. Четырёхполосную дорогу от Керчи до Севастополя откроют в декабре 2020 года. По состоянию на начало июня строители заасфальтировали почти половину первой очереди трассы.